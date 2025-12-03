Explosión en un edificio del centro oeste: los últimos detalles de la investigación

Una joven permanece internada en estado reservado y Bomberos aún trabaja para determinar el origen del estallido que provocó graves daños estructurales.

Una fuerte explosión registrada este mediodía en un edificio del centro oeste neuquino dejó como saldo una mujer herida de gravedad y un operativo aún en marcha para determinar qué provocó el estallido. La víctima continúa internada en el hospital Castro Rendón en estado reservado, mientras los peritos avanzan en reconstruir el episodio.

El hecho ocurrió alrededor del mediodía en la intersección de Roca y Santa María , donde un edificio de cinco pisos y veinte departamentos sufrió daños severos tras una explosión cuyo epicentro, según las primeras pericias, se habría ubicado en el segundo piso. Una dotación de Bomberos acudió de inmediato tras recibir el aviso y realizó una inspección completa de la estructura.

El comisario inspector Enrique Fraile , coordinador de la Dirección de Bomberos de Neuquén, confirmó que al momento del estallido había dos personas en el sector más afectado. Una joven de 23 años sufrió contusiones y quemaduras y fue trasladada de urgencia al hospital Castro Rendón. Su estado continúa siendo delicado.

Explosion Departamento - Edificio - Santamarina 329 (14) Claudio Espinoza

En el departamento contiguo se encontraba un hombre mayor, quien —según detalló Fraile— aparentemente dormía cuando se produjo el estallido. Si bien fue revisado por personal médico, no presentó lesiones de consideración.

Las imágenes captadas tras la explosión muestran paredes derrumbadas y material desprendido en distintos niveles del edificio. Fraile explicó que se trató de “una explosión de volumen lógico y de magnitud”, cuyos efectos se extendieron tanto al piso superior como al inferior.

“Viven familias en todos los niveles del edificio, por lo que podría haber sido muchísimo más grave”, señaló en declaraciones radiales.

Explosion Departamento - Edificio - Santamarina 329 (5) Claudio Espinoza

Investigación técnica y judicial: reconstruyen el origen

Aunque la hipótesis inicial apunta a una posible explosión de gas, Bomberos aclaró que aún no existe una confirmación oficial. Tanto el área operativa como el área técnica de la fuerza trabajan en conjunto con la Justicia para determinar con precisión cuáles fueron las causas del estallido.

“El personal del área judicial de Bomberos está estableciendo cada una de las circunstancias que rodearon este hecho. Todavía se está trabajando y no podemos dar una causal”, sostuvo Fraile.

Además, Obras Particulares de la Municipalidad intervino para evaluar la seguridad del edificio y definir cuándo podrán los vecinos regresar a sus viviendas.

Consultado sobre la posibilidad de nuevos derrumbes, el comisario inspector señaló que ya se realizó una revisión general de toda la estructura, aunque continuarán las evaluaciones hasta descartar cualquier riesgo adicional.

Explosion Departamento - Edificio - Santamarina 329 (11) Claudio Espinoza

Prevención y dudas de los vecinos

En medio de la conmoción, algunos residentes mencionaron haber percibido olor a gas desde horas tempranas. Sin embargo, Bomberos remarcó que todas las versiones deben ser corroboradas por los equipos técnicos antes de establecer responsabilidades o causas.

Fraile insistió en la importancia de reforzar las medidas preventivas en los hogares: “Cerrar las llaves de paso, ventilar adecuadamente y verificar el estado de las conexiones son acciones fundamentales. No están de más y pueden evitar accidentes domésticos de esta magnitud”, subrayó.

Agregó que, en este caso puntual, aún se debe “armar el rompecabezas” para comprender qué sucedió y cómo se desencadenó la explosión.

Explosion Departamento - Edificio - Santamarina 329 (1) Claudio Espinoza

Un episodio que pudo ser trágico

Aunque la víctima más afectada continúa en estado reservado, desde Bomberos remarcaron que el saldo podría haber sido mucho más grave dada la magnitud del estallido y la densidad habitacional del edificio.

“Son hechos desafortunados que golpean a nuestra sociedad neuquina y que lamentamos profundamente tener que trabajar”, expresó el comisario inspector.

La investigación sigue en curso y el edificio permanecerá bajo supervisión técnica hasta que se determinen las condiciones de seguridad para sus habitantes. Mientras tanto, el foco está puesto en la evolución de la joven afectada y en esclarecer qué provocó la explosión que sacudió al barrio este mediodía.