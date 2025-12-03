Video: así cayó "Cachorra", la viuda negra que estuvo 546 días prófuga por el brutal crimen de un hombre

La joven de 29 años fue detenida en Lanús tras un año y medio de fuga. Está acusada de asesinar a puñaladas a un trabajador de 61 años..

Llevaba 546 días prófuga hasta que la Policía la descubrió en Lanús, donde vivía camuflada como una vecina más y con nueva pareja. Así detuvieron a Micaela “Cachorra” Vargas , acusada de asesinar a puñaladas a José David Silva, un hombre de 61 años que había iniciado una relación afectiva con ella.

La captura ocurrió este miércoles, en el cruce de la avenida 9 de Julio con las calles Pergamino y Luján, en la zona este de Lanús. Investigadores de la DDI de Quilmes la identificaron mientras caminaba junto a su nueva pareja, quien quedó desconcertado al verla reducida en el suelo por los efectivos. Tras su arresto, Vargas quedó a disposición del juez Martín Yadarola, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°4, bajo la acusación de homicidio agravado.

El caso que la tenía en la mira de la Justicia se remonta al 5 de junio de 2024 . Ese día, Silva fue atacado dentro de su vivienda ubicada en la avenida San Juan al 1300. Su cuerpo fue descubierto al día siguiente por personal de la Comisaría 1C de la Policía de la Ciudad, luego de que vecinos detectaran una pérdida de agua en el edificio. Cuando ingresaron al departamento, lo encontraron tendido en el baño, sobre un charco de sangre y con s iete heridas cortopunzantes en el cuello y el rostro.

Cachorra viuda negra detenida (1)

La autopsia determinó que Silva murió por una hemorragia masiva. La séptima puñalada resultó fatal: le seccionó por completo la arteria carótida y la vena yugular. Según la investigación, esa tarde él había recibido a Vargas, con quien mantenía una relación sentimental, pero la joven no llegó sola: la acompañaba Leandro Damián Díaz, de 35 años, su pareja en el delito y quien lo ayudó a concretar el ataque.

De acuerdo con la reconstrucción del expediente, el crimen ocurrió cuando Silva se dirigió al baño. Allí, en un espacio reducido, fue sorprendido por ambos agresores, que no le dieron oportunidad de defenderse. Tras cometer el homicidio, robaron su celular, la billetera y 165.000 pesos que la víctima había retirado para arreglar su auto.

La escena presentaba signos de manipulación. El cuchillo utilizado fue hallado junto a las manos de Silva, mientras que el bidet permanecía abierto y obstruido con toallas, lo que generó la filtración de agua que alertó a los vecinos. Estos detalles se volvieron clave para que los peritos confirmaran que se había intentado modificar el escenario del crimen.

Atraparon a viuda negra

Cómo lograron encontrarla

La investigación avanzó mediante el análisis de cámaras de seguridad, comunicaciones telefónicas y testimonios. Una vecina declaró haber visto a Silva acompañado por una joven y un hombre robusto horas antes del crimen. Por otro lado, los registros telefónicos fueron decisivos: el celular de la víctima registró actividad en el domicilio y luego movimientos hacia La Matanza, coincidentes con el desplazamiento del teléfono de Vargas. A su vez, la línea utilizada por Díaz mantenía comunicaciones frecuentes con la de ella y fue ubicada cerca de la escena.

Díaz fue detenido el 3 de octubre en Resistencia, Chaco, durante un control policial. Vivía en situación de calle tras haber abandonado un domicilio en Formosa. El juez Yadarola ya lo procesó con prisión preventiva por homicidio agravado por ensañamiento, alevosía y con el fin de cometer otro delito. También ordenó un embargo de 20 millones de pesos sobre sus bienes.

El fallo destacó la violencia ejercida contra la víctima y la modalidad delictiva utilizada. “La ventaja que significó la actuación en conjunto y la diferencia corporal y etaria del victimario... procuraron en todo momento colocar al damnificado en un claro estado de indefensión”, expresó el magistrado, que remarcó que el móvil del ataque fue estrictamente económico.

image Díaz, el cómplice de "Cachorra" fue detenido en Chaco.

Con la detención de “Cachorra”, los dos sospechosos ya están tras las rejas. La Justicia avanzará ahora hacia la etapa de juicio para determinar su responsabilidad en uno de los casos más violentos y conmocionantes de los últimos años en la Ciudad de Buenos Aires.