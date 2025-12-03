Alertan por estafas laborales que usan el nombre del Alto Comahue Shopping en Neuquén

En las redes circulan mensajes que ofrecen empleos en seguridad y limpieza. Exigen pagos de $15.000 para supuestos estudios preocupacionales.

Una nueva modalidad de estafa laboral encendió las alarmas en Neuquén Capital , luego de que se detectaran múltiples mensajes falsos que ofrecían empleos “inmediatos” en seguridad y limpieza , para ingresar en el Alto Comahue Shopping . Las ofertas, circulan por WhatsApp y Facebook y están dirigidas especialmente a personas que buscan trabajo urgente. En la región, ya tendría varios damnificados.

Los mensajes, que se difunden en grupos de empleo, implican nombres de empresas como GETSA Seguridad Privada o Homeland Security Neuquén, lo que genera confianza en quienes los reciben. Sin embargo, desde el área de prensa del centro comercial aseguran que todas estas referencias son fraudulentas .

El Alto Comahue Shopping emitió un comunicado oficial aclarando que no está realizando búsquedas laborales y que cualquier mensaje que solicite datos personales o pagos previos corresponde a una estafa.

“Si recibís este tipo de mensajes, no compartas datos ni realices pagos”, advirtieron desde el complejo.

La estafa

La modalidad de la estafa comienza con un supuesto reclutador, que se presenta como “Guillermo Venencia” y envía mensajes asegurando que trabaja para GETSA y que se encuentran incorporando personal de forma urgente. En sus escritos asevera que los servicios son para el propio shopping y acompaña el mensaje con direcciones reales de Neuquén para darle verosimilitud.

Entre los puestos ofrecidos se incluyen:

Limpieza , de 8 a 16 horas, por un sueldo mensual de $1.200.000 .

, de 8 a 16 horas, por un sueldo mensual de . Seguridad, con turnos de 12 horas y un salario de $1.500.000, supuestamente dentro del Alto Comahue Shopping.

estafa Las denuncias públicas por redes se multiplican.

El mensaje promete también la incorporación inmediata y horarios a elección, una estrategia típica para captar a personas que necesitan trabajar con urgencia. Luego, el falso reclutador solicita datos personales, fotos del DNI, talles de ropa para supuestos uniformes, domicilio, un teléfono alternativo e incluso certificados de antecedentes penales.

El paso clave de la estafa se da cuando el presunto empleador pide al candidato que abone la suma $15.000 para una “revisión médica” o “libreta sanitaria”, asegurando que el turno será enviado por PDF y que el monto corresponde a un requisito obligatorio del puesto.

Una vez realizado el pago, el estafador bloquea a la víctima o deja de responder.

Denuncias

Las maniobras fueron advertidas por las víctimas en redes sociales como el grupo de Facebook "necesito un trabajo neuquen bolsa de empleo para la gente del alto valle" donde una usuaria de nombre Constanza Cordoba explica que el supuesto “Guillermo” cambia constantemente de número de teléfono para seguir captando nuevas víctimas. La estructura del mensaje, sin embargo, es siempre la misma.

Las autoridades policiales y la cartera de Protección al Consumidor provincial, recomiendan no enviar información personal, no realizar pagos previos por estudios médicos, verificar búsquedas laborales únicamente mediante canales oficiales y denunciar cualquier mensaje sospechoso.