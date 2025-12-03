Detectaron un sitio falso con ofertas del Black Friday: cómo saber si caíste en una estafa

La web ofreció importantes descuentos, con compras con tarjetas de crédito y débito.

El experto detalló que los cibercriminales aprovechan fechas de descuentos para multiplicar los intentos de engaño.

El Black Friday suele despertar interés por promociones, cuotas y rebajas. Miles de personas ingresan a tiendas online con la intención de aprovechar oportunidades por tiempo limitado. Ese movimiento masivo, sin embargo, también impulsa tácticas delictivas. Grupos especializados observan el tráfico elevado e instalan sitios falsos que imitan marcas reconocidas.

Entre esos casos recientes surgió un portal que buscaba presentarse como la página oficial de una conocida cadena de electrodomésticos ", que prometía ofertas llamativas, aunque su objetivo real era obtener información sensible de los consumidores.

ESET Latinoamérica analizó el caso y confirmó que se trataba de una maniobra de suplantación. Según su investigador Mario Micucci, este tipo de esquema busca que el usuario confíe y entregue datos que luego terminan en operaciones fraudulentas. El experto detalló que los cibercriminales aprovechan fechas de descuentos para multiplicar los intentos de engaño . Correos, mensajes y anuncios pueden formar parte de ese circuito.

En paralelo, Aerolíneas Argentinas presentó su iniciativa “Aerolíneas Friday”, con descuentos y financiación para vuelos dentro del país. La aparición de ofertas reales convive con campañas de estafa, por lo que especialistas recomiendan evaluar cada link con extremo cuidado.

Señales de alerta: cómo identificar un sitio apócrifo

Uno de los aspectos más llamativos del portal falso de Frávega detectado, fue la URL manipulada. La dirección web incluía la marca, pero sumaba caracteres adicionales. Ese recurso intenta generar confusión, ya que a simple vista puede parecer legítimo.

Otra señal quedó expuesta en las promociones. Los precios publicados eran tan bajos que resultaban imposibles de comparar con las políticas comerciales de la empresa auténtica. Descuentos exagerados suelen ser un anzuelo típico. Funcionan sobre el impulso y el apuro del consumidor durante eventos de rebajas.

estafas3.jpg Un sitio falso aprovechó el Black Friday para imitar a Frávega y captar datos de usuarios desprevenidos.

El diseño también delataba al sitio trucho. Aunque intentaba imitar a la tienda original, la estructura tenía fallas obvias. El usuario podía encontrar textos mezclados en español y portugués. El logo de Black Friday tampoco coincidía con el real.

Los métodos de pago completaban el patrón fraudulento. Al intentar finalizar la compra, el usuario era redirigido a otro dominio que solicitaba todos los datos de la tarjeta. El pago nunca se concretaba, pero la información quedaba en manos de los operadores delictivos.

Otro indicador fue la creación reciente del dominio. Las búsquedas en herramientas como who.is mostraron fechas muy próximas: el portal falso se generó el 8 de noviembre de 2025 y el dominio vinculado a los pagos el 18 de octubre. Estos plazos breves suelen aparecer en campañas diseñadas para una estafa puntual y luego desaparecer.

Recomendaciones para evitar engaños en fechas de descuentos

Los especialistas remarcan que la prevención sigue siendo el recurso más sólido. ESET compartió una serie de medidas para reducir riesgos durante las jornadas de ofertas.

Una de las pautas principales es escribir la URL manualmente y evitar el ingreso mediante links recibidos por mensajes, correos o anuncios sospechosos. Revisar la dirección con detenimiento es clave: una sola letra distinta puede revelar un fraude.

También recomiendan desconfiar de las promociones exageradas. Un precio demasiado bajo es un indicador de alerta. Ante dudas, conviene contactar a las empresas por vías oficiales.

En cuanto a los pagos, es preferible utilizar métodos seguros y evitar transferencias directas. Activar alertas en la aplicación bancaria permite detectar estafas y movimientos extraños en tiempo real.