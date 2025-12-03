El conmovedor mensaje de Rolando Figueroa a Luciana Ortiz Luna por la muerte de su marido

El gobernador Figueroa expresó su acompañamiento tanto a Ortiz Luna, como a su familia, tras la conmocionante pérdida.

El gobernador, Rolando Figueroa, dedicó un conmovedor mensaje a Luciana Ortiz Luna , esposa del reconocido kinesiólogo del Hospital Bouquet Roldán, y secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgo. También transmitió su apoyo en medio del duelo que atraviesa el sistema de salud neuquino.

El fallecimiento de Luis Marchisio , jefe del Servicio de Rehabilitación del Hospital Bouquet Roldán y referente provincial en rehabilitación respiratoria, continúa generando expresiones de dolor y acompañamiento en Neuquén. En este marco, el mandatario provincial difundió un mensaje a través de su cuenta oficial en la red X dirigido especialmente a Luciana Ortiz Luna , esposa del profesional.

En su publicación, el gobernador manifestó su apoyo a la secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgo en un momento de profunda tristeza.

Figueroa hizo hincapié en el acompañamiento a los seres queridos de la familia y destacó la fortaleza de Ortiz Luna, a quien reconoció como una trabajadora comprometida con la salud pública y con una extensa trayectoria al servicio de los neuquinos. También expresó su confianza en que, con el tiempo, podrá retomar sus tareas en el área que tanto la apasiona y donde su labor es ampliamente valorada.

"Querida Luciana, estamos con vos, acompañándote con amor en este momento de profunda tristeza ante la pérdida de Luis, tan importante en tu vida. Abrazamos a tus seres queridos, sabiendo que sos una luchadora y pronto continuarás trabajando en aquello que te apasiona y que es tan valioso para los neuquinos", escribió.

Una pérdida que impactó en todo el sistema de salud

La muerte de Marchisio causó un profundo impacto en el ambiente sanitario. Su figura, apreciada por colegas y pacientes, fue central en el desarrollo del programa provincial de rehabilitación respiratoria, considerado un emblema dentro del Hospital Bouquet Roldán.

A lo largo de la jornada se multiplicaron los mensajes de despedida y acompañamiento. Desde el propio hospital, trabajadores, pacientes y familiares compartieron recuerdos, agradecimientos y anécdotas que evidencian el legado de Marchisio en la comunidad neuquina.

El mensaje del gobernador se suma así a una cadena de muestras de afecto que se replicaron en redes sociales, donde el reconocimiento al profesional fue unánime: Marchisio dejó una huella profunda por su dedicación, su cercanía con los pacientes y su compromiso con el servicio público de Salud.

Un legado que seguirá vivo

La muerte de Luis Marchisio deja un vacío profesional y humano difícil de llenar. Su labor en la rehabilitación respiratoria fue clave para el desarrollo de programas provinciales y para la formación de equipos que hoy sostienen buena parte del trabajo cotidiano en el Bouquet Roldán.

“Se lo va a extrañar. Su voz, sus chistes, su ir y venir. Que brille para él la luz que no tiene fin”, escribió una trabajadora del hospital, sintetizando el recuerdo de sus gestos cotidianos, aquellos que llenaban de vida los pasillos de la institución.

Mientras continúan las expresiones de condolencia, el Hospital Bouquet Roldán atraviesa días de duelo interno, sosteniendo que la mejor forma de honrar la memoria de Marchisio será dar continuidad a los proyectos y programas que él impulsó a lo largo de 21 años de servicio.