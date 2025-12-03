Fiestas, competencias, aventura y buena gastronomía: todo lo que se podrá disfrutar en Neuquén este finde

A las habituales propuestas que ofrecen los destinos neuquinos se sumarán del 6 al 8 de diciembre eventos culturales, deportivos y gastronómicos.

El próximo fin de semana largo ofrece una agenda diversa en distintos puntos de la provinciade Neuquén , ideal para planificar una escapada turística. Con la temporada de pesca ya habilitada y las termas abiertas, las opciones se multiplican en los destinos neuquinos.

Además, en varias localidades se han organizado propuestas culturales, gastronómicas y deportivas específicas para atraer a los visitantes durante el feriado, consolidando un calendario que combina tradición, naturaleza, identidad y participación comunitaria.

Una por una cuáles son las propuestas que habrá en la provincia:

12° Festival Provincial de Cerveza Artesanal

Se realizará en Aluminé del 4 al 7 de diciembre con entrada libre y gratuita. El evento es organizado por la Municipalidad y Cerveceros de esa localidad y cuenta con el acompañamiento del Centro PyME ADENEU y el Gobierno de la Provincia. Reunirá a productores cerveceros, visitantes y vecinos en torno a una agenda que incluye concurso con cata a ciegas, feria cervecera, patio gastronómico y espectáculos en vivo.

El Concurso Neuquino de Cervezas Artesanales se llevará a cabo los días 4 y 5 de diciembre en el Hall de Turismo, donde un jurado especializado evaluará las muestras bajo los parámetros de la guía oficial de la World Beer Cup 2025. Las cervezas con mejores puntajes recibirán diplomas de Oro, Plata y Bronce, además de menciones especiales para los estilos Dorada Pampeana e IPA Argenta, mientras que la cervecería con mayor puntaje será distinguida como Cervecería del Año.

La feria cervecera abrirá los días 6 y 7 de diciembre desde las 19 en el Polideportivo Municipal, con la participación de 18 productores de toda la provincia y un patio gastronómico. También se habilitarán tres puestos de venta de cerveza con la posibilidad de adquirir el vaso oficial de esta edición o utilizar vasos de festivales anteriores debidamente identificados, junto con acciones de prevención y concientización sobre consumo responsable.

El cierre del festival se realizará el domingo 7 de diciembre con la premiación del concurso cervecero y una programación musical que incluirá presentaciones de Brio, Los Bluhos, As Tral, Fabián Nómade, Los Reyes del Sur y Estirpe.

7° Fiesta Provincial Intercultural Pulmarí

La 7° Fiesta Provincial Intercultural Pulmarí tendrá lugar el 6 y 7 de diciembre en el Predio Ferial Regional con entrada libre y gratuita. Esta celebración, creada en 2011, reconoce el aporte de las comunidades mapuche, productores, artesanos e instituciones locales, combinando gastronomía regional, muestra ganadera, actividades criollas, espectáculos culturales y espacios de intercambio.

El programa oficial para ambas jornadas contempla exposición de artesanos, platos típicos con chivo y cordero al asador, actividades productivas, pruebas de riendas, concurso de hacheros, pialada, exhibiciones de jineteada, espectáculos musicales y elección del mejor apero.

El valor de las porciones gastronómicas será de $26.000 para chivo o cordero al asador y $250.000 el producto entero, mientras que el domingo se ofrecerá asado con cuero a $30.000 la porción.

26° Fiesta Provincial y 28° Fiesta Regional del Criancero

En la Región del Alto Neuquén, El Huecú será escenario de la 26° Fiesta Provincial y 28° Fiesta Regional del Criancero los días 6 y 7 de diciembre en el Predio Cultural. La propuesta incluirá desfile, jineteadas, tirada de riendas, carrera de sortija, doma y enlazada de corderos, espectáculos musicales y participación de artistas, payadores y grupos locales, en un encuentro que destaca el trabajo y la identidad de los crianceros del norte neuquino.

Habrá puestos de comida, artesanías y emprendimientos locales, fortaleciendo la participación comunitaria y la difusión de las tradiciones de la región. Participarán emprendedores y productores con el acompañamiento de la Municipalidad de El Huecú, a través de su Secretaría de Cultura y Producción y la Comisión Organizadora.

Duatlón Desafío Tierras Milenarias

En Villa Pehuenia - Moquehue se realizará el primer Duatlón Desafío Tierras Milenarias, creado por deportistas locales y programado para el 6 y 7 de diciembre, con modalidad individual y duplas. La competencia integrará 10 kilómetros de running, 30 kilómetros de mountain bike y 5 kilómetros finales de running, atravesando senderos cordilleranos, bosques de pehuenes y miradores naturales, en un recorrido que combina deporte y naturaleza en la aldea de montaña.

El evento es organizado con acompañamiento del Municipio local. La realización durante el fin de semana largo permitirá que participantes y acompañantes disfruten también de gastronomía regional, actividades culturales y propuestas de concientización ambiental.

El Duatlón Tierras Milenarias forma parte de la estrategia local para potenciar a emprendedores deportivos y promover nuevas oportunidades económicas. Para más información e incripciones: https://ticketsati.com/evento/duatlon-tierras-milenarias o a través de Instagram en: @duatierrasmilenarias

Salida Multiaventura

Además, en Villa Pehuenia y Aluminé se realizará una salida multiaventura del 6 al 8 de diciembre que combinará kayak, cicloturismo y rafting en distintos escenarios naturales de la región del Pehuén. La propuesta es organizada por las agencias habilitadas Cicloturis Patagonia, Patagonia Aventuras y Mawida Kayak, e incluye navegación en el lago Moquehue, recorridos en bicicleta por senderos de Villa Pehuenia y Moquehue y una bajada en rafting por el río Aluminé, junto con un almuerzo al finalizar la actividad.

La experiencia contempla alojamiento, comidas, guías habilitados, asistencia mecánica ligera, traslado de bicicletas desde la ciudad de Neuquén, botiquín, comunicación VHF y seguros, además de la posibilidad de contar con vehículos de apoyo sin costo adicional. Para consultas y reservas se encuentra disponible el contacto de Cicloturis Patagonia al 299 4130607, la web www.cicloturispatagonia.tur.ar y las redes sociales @cicloturispatagonia.