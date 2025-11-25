Se trata de una versión más saludable y que ofrece un resultado menos pesado. En detalle, cómo hacerla para Navidad.

Adiós vitel toné tradicional: este es el nuevo ingrediente que mejora la salsa y te hará lucir en la Navidad

Cuando se acercan las fiestas en Argentina, hay algunos elementos y comidas tradicionales que están presentes en la mayoría de los hogares. Para Navidad , el plato que no puede faltar es el vitel toné . Sin embargo, actualmente se viralizó una nueva receta sin mayonesa y con un ingrediente que promete mejorar la salsa .

Ya sea para comer solos, hacerlos sanguches o bien para sumar como acompañamiento de cualquier comida, este plato clásico de Navidad es uno de los imprescindibles para comenzar a disfrutar de la cena de Nochebuena junto a otras ensaladas frías.

Tradicionalmente, el vitel toné se prepara con mayonesa y crema , lo que le otorga la cremosidad y ese gusto tradicional. No obstante, en el último tiempo aparecieron unas alternativas más saludables, que no sólo aportan más nutrientes al organismo, sino que también ayudan a que el resultado sea menos pesado.

El plato de vitel toné a base de mayonesa y crema quedó en el pasado: ahora se impuso una opción con yogur natural sin azúcar y queso crema bajo en grasa. Estos lácteos aportan una textura igual de cremosa, pero menos densa y más digestiva.

La mayonesa no va más: la salsa de vitel toné con yogur o queso crema liviano

El yogur natural, además de sumar una nota levemente ácida, reduce significativamente las calorías en comparación con una base 100% de mayonesa y crema, mientras que el queso crema light, por su parte, brinda cuerpo, lo que ayuda a lograr una consistencia espesa y envolvente.

Paso a paso, cómo preparar la salsa de vitel toné con yogur o queso crema liviano en Navidad

Uno de los mayores beneficios de esta receta es que no requiere modificar muchas cosas de la tradicional, sumado a que los aficionados a la cocina también pueden lograr una comida navideña muy similar al de los profesionales.

Para comenzar, hay que hacer la salsa en un bowl para mezclar el yogur natural y el queso crema hasta obtener una base homogénea. Esta mezcla funciona como reemplazo de la clásica combinación de mayonesa y crema. Luego se incorporan el atún (bien escurrido para no sumarle agua a la preparación) y las alcaparras, aunque algunos también optan por incorporar anchoas. Ahí será el momento de agregar la mostaza y el jugo de limón o el vinagre, que aportan acidez al vitel toné.

La mezcla debe pasar por la licuadora, minipimer o procesadora hasta lograr una textura uniforme, sin trozos grandes de atún. Después llega la hora de incorporar el caldo de carne en pequeñas cantidades, lo que ayuda a que la salsa no quede tan líquida y tome un poco más de cuerpo.

El último paso será incorporar sal y pimienta a gusto, aunque es importante destacar que se trata de una receta con ingredientes que ya aportan sal, por lo que los expertos en cocina aconsejan probarla y luego sumar a gusto.

Finalmente, el plato de vitel toné debe pasar unas buenas horas dentro de la heladera para que los sabores se integren de mejor manera y la textura suma todavía más cuerpo. Mientras más tiempo esté, más sabroso quedará el resultado final para acompañar la mesa de Navidad.

Ingredientes para una salsa de vitel toné más liviana