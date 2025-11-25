Adiós vitel toné tradicional: este es el nuevo ingrediente que mejora la salsa y te hará lucir en la Navidad
Se trata de una versión más saludable y que ofrece un resultado menos pesado. En detalle, cómo hacerla para Navidad.
Cuando se acercan las fiestas en Argentina, hay algunos elementos y comidas tradicionales que están presentes en la mayoría de los hogares. Para Navidad, el plato que no puede faltar es el vitel toné. Sin embargo, actualmente se viralizó una nueva receta sin mayonesa y con un ingrediente que promete mejorar la salsa.
Ya sea para comer solos, hacerlos sanguches o bien para sumar como acompañamiento de cualquier comida, este plato clásico de Navidad es uno de los imprescindibles para comenzar a disfrutar de la cena de Nochebuena junto a otras ensaladas frías.
La mayonesa no va más: la salsa de vitel toné con yogur o queso crema liviano
Tradicionalmente, el vitel toné se prepara con mayonesa y crema, lo que le otorga la cremosidad y ese gusto tradicional. No obstante, en el último tiempo aparecieron unas alternativas más saludables, que no sólo aportan más nutrientes al organismo, sino que también ayudan a que el resultado sea menos pesado.
El plato de vitel toné a base de mayonesa y crema quedó en el pasado: ahora se impuso una opción con yogur natural sin azúcar y queso crema bajo en grasa. Estos lácteos aportan una textura igual de cremosa, pero menos densa y más digestiva.
El yogur natural, además de sumar una nota levemente ácida, reduce significativamente las calorías en comparación con una base 100% de mayonesa y crema, mientras que el queso crema light, por su parte, brinda cuerpo, lo que ayuda a lograr una consistencia espesa y envolvente.
Paso a paso, cómo preparar la salsa de vitel toné con yogur o queso crema liviano en Navidad
Uno de los mayores beneficios de esta receta es que no requiere modificar muchas cosas de la tradicional, sumado a que los aficionados a la cocina también pueden lograr una comida navideña muy similar al de los profesionales.
Para comenzar, hay que hacer la salsa en un bowl para mezclar el yogur natural y el queso crema hasta obtener una base homogénea. Esta mezcla funciona como reemplazo de la clásica combinación de mayonesa y crema. Luego se incorporan el atún (bien escurrido para no sumarle agua a la preparación) y las alcaparras, aunque algunos también optan por incorporar anchoas. Ahí será el momento de agregar la mostaza y el jugo de limón o el vinagre, que aportan acidez al vitel toné.
La mezcla debe pasar por la licuadora, minipimer o procesadora hasta lograr una textura uniforme, sin trozos grandes de atún. Después llega la hora de incorporar el caldo de carne en pequeñas cantidades, lo que ayuda a que la salsa no quede tan líquida y tome un poco más de cuerpo.
El último paso será incorporar sal y pimienta a gusto, aunque es importante destacar que se trata de una receta con ingredientes que ya aportan sal, por lo que los expertos en cocina aconsejan probarla y luego sumar a gusto.
Finalmente, el plato de vitel toné debe pasar unas buenas horas dentro de la heladera para que los sabores se integren de mejor manera y la textura suma todavía más cuerpo. Mientras más tiempo esté, más sabroso quedará el resultado final para acompañar la mesa de Navidad.
Ingredientes para una salsa de vitel toné más liviana
- 1 pote de yogur natural sin azúcar
- 150 a 200 g de queso crema bajo en grasa
- 2 latas de atún al natural, bien escurridas
- 2 a 3 cucharadas de alcaparras
- 2 filetes de anchoas (opcional)
- ½ taza a 1 taza de caldo frío de la carne
- 1 cucharada de mostaza suave (opcional)
- Jugo de ½ limón o un chorrito de vinagre de vino blanco
- Sal y pimienta a gusto
