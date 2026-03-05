Empanadas fritas de jamón y queso: la receta ideal para que queden doradas, crocantes y bien rellenas

Clásicas, rápidas y rendidoras. Cómo hacer empanadas fritas de jamón y queso con masa casera o comprada para que queden crocantes y cremosas.

Empanada de jamón y queso. Receta y recomendaciones.

Hay algo en las empanadas fritas que despierta un entusiasmo inmediato. Será el perfume del aceite caliente, el sonido de la masa burbujeando cuando toca la sartén o ese momento exacto en que uno muerde y el queso se estira. En Argentina, las empanadas fritas de jamón y queso ocupan un lugar especial: simples, rendidoras y absolutamente irresistibles.

No tienen la carga histórica de las empanadas regionales del norte ni la liturgia del horno de barro. Pero sí tienen algo muy poderoso: funcionan siempre. En una picada, como entrada improvisada, para una merienda salada o incluso como plato principal acompañado de una ensalada fresca.

Además, tienen otra ventaja: son de las empanadas más fáciles de preparar.

El secreto no está tanto en los ingredientes —que son pocos— sino en algunos detalles que hacen la diferencia entre una empanada correcta y una empanada memorable.

empanadas criollas

El equilibrio entre masa y relleno

Para empezar, el relleno tiene que ser generoso pero equilibrado. El jamón aporta sal y sabor, mientras que el queso es el que da cremosidad y esa textura que tanto gusta.

Lo ideal es usar un jamón cocido de buena calidad y un queso que funda bien. El clásico en Argentina es la mozzarella, aunque también funcionan muy bien el queso cremoso o incluso una mezcla de ambos.

Otro detalle importante: cortar el relleno en cubitos pequeños en lugar de usar fetas enteras. Esto permite que el interior se mezcle mejor al derretirse y evita que el queso se escape demasiado durante la fritura.

Masa casera o comprada

En la vida real —y esto cualquier cocinero lo sabe— muchas veces se usan tapas compradas. Funcionan perfecto y permiten resolver una comida en pocos minutos.

Pero si hay tiempo, hacer la masa casera suma un plus enorme.

La masa para empanadas fritas suele llevar harina, grasa o manteca, agua tibia y sal. Se amasa hasta lograr una textura lisa y se deja descansar unos minutos antes de estirarla. Ese reposo permite que la masa se relaje y sea más fácil de trabajar.

Después se estira fina y se cortan discos de unos 12 centímetros de diámetro.

empanada jamon queso Nada más rico que una empanada clásica de jamón y queso.

La receta paso a paso

Ingredientes (para unas 12 empanadas)

12 tapas para empanadas

200 g de jamón cocido

200 g de mozzarella o queso cremoso

Pimienta negra a gusto

Aceite o grasa para freír

Preparación

Cortar el jamón y el queso en cubos pequeños.

Mezclar ambos ingredientes en un bowl y condimentar con un poco de pimienta negra.

Colocar una cucharada generosa del relleno en el centro de cada tapa.

Humedecer apenas el borde con agua.

Cerrar la empanada formando un repulgue o presionando con un tenedor.

Calentar abundante aceite en una sartén profunda o cacerola.

Freír las empanadas hasta que estén doradas y crocantes.

Retirar y apoyar sobre papel absorbente.

El punto clave está en la temperatura del aceite. Si está demasiado frío, la masa absorberá grasa. Si está demasiado caliente, la empanada se dorará demasiado rápido y el queso no llegará a fundirse bien.

La temperatura ideal ronda los 170 a 180 grados.

empa jyq

El momento mágico

Cuando salen del aceite, las empanadas fritas tienen algo casi hipnótico: están infladas, doradas y con pequeñas burbujas en la superficie.

Ese es el instante perfecto para comerlas.

Al abrirlas aparece el verdadero premio: el queso fundido mezclado con el jamón caliente, formando un relleno cremoso que contrasta con la crocancia de la masa.

Variantes que funcionan

Una de las virtudes de esta empanada es que admite pequeños cambios sin perder su esencia.

Algunas variantes interesantes:

Jamón, queso y cebolla salteada

Jamón, queso y orégano

Jamón, queso y tomate seco

Jamón, queso y aceitunas picadas

También se puede sumar un toque de mostaza suave o un poco de ají molido para darle personalidad.

