¿Cómo hacer empanadas fritas de carne?

Clásicas del norte argentino y símbolo de reunión familiar, las empanadas fritas cuentan su historia entre aceite, carne cortada a cuchillo y tradición viva.

Las empanadas fritas de carne no son solo un plato: son una toma de posición. Son norte, son patio de casa, son abuelas amasando, feria de pueblo y campo abierto . Cuando una empanada bien hecha cae en la grasa caliente, el aroma que se libera no es únicamente rico: es un perfume cultural.

Te lleva de la nariz a la memoria. Habla de lo que fuimos, de lo que seguimos siendo y de cómo un bocado puede funcionar también como una manera de decir quiénes somos.

Hoy conviven con la versión al horno, claro. Pero la frita tiene algo de origen, de cocina vieja, de criollismo puro. Es, si se quiere, la forma primera: la que existía cuando no había hornos disponibles y la comida se resolvía sobre el fuego, con lo que había a mano. En aquellas cocinas donde se alimentaba a muchos, el horno a leña era un lujo; la olla, en cambio, era territorio seguro.

¿De dónde vienen las empanadas?

La empanada —esa media luna dorada, rellena, cerrada con repulgue— tiene raíces que se enredan entre el mundo árabe medieval y la península ibérica. En tiempos de Al-Ándalus ya había preparaciones similares, como las sambusak (parientes antiguas de las samosas), que circularon por el Mediterráneo y se asentaron en España. Después, el salto al continente americano fue cuestión de barcos, conquista y costumbres que viajaron con la gente.

En Latinoamérica, cada país la adaptó a su gusto. Pero en Argentina, la empanada encontró su casa definitiva. Se hizo criolla, se mezcló con el ganado, con la grasa, con los condimentos del interior. Tomó carne vacuna, se perfumó con comino y pimentón, y quedó para siempre atada al ritual de comer con las manos. Y aunque hoy hay empanadas de todo tipo —humita, pollo, verdura, queso azul— la de carne sigue siendo la reina del mapa.

Freírlas también es un arte

En el norte argentino, la empanada frita de carne no es una comida más: es institución. Aparece en actos escolares, peñas, cumpleaños, fiestas patrias, celebraciones populares. Se hace como manda la tradición: en grasa de vaca o de cerdo, bien caliente, en esas ollas negras que guardan historias como si fueran un archivo familiar.

La fritura, lejos de ser un método “fácil”, tiene técnica. La grasa o el aceite deben estar a punto (aproximadamente 180°C) para que la masa selle rápido, quede dorada, crocante, sin absorber de más. Muchos eligen aceite neutro por comodidad. Pero los más fieles sostienen la grasa como única opción, porque da ese sabor profundo que no se puede imitar.

El corazón está en el relleno

La empanada frita de carne no admite trampas. El relleno tradicional se hace con carne cortada a cuchillo —jamás picada—, cebolla, pimentón dulce, comino, ají molido, huevo duro y, según la región, papa en cubos. El “recao”, ese juguito que tiene que estar presente, es clave: húmedo, sabroso, pero controlado, para que no reviente la masa en la fritura.

Cada provincia suma su firma. En Salta, el limón acompaña como un guiño obligatorio. En Tucumán, el debate por la mejor empanadera es casi un deporte. En el NOA, las recetas se heredan sin papel: se transmiten mirando, repitiendo, corrigiendo con el tiempo. Lo que nunca cambia es el plan: comerlas calientes, recién salidas, con vino, gaseosa o lo que haya, siempre en ronda y con los dedos como herramienta.

Receta tradicional de empanadas fritas de carne

Ingredientes (para 24 unidades)

Para la masa:

500 g de harina común

80 g de grasa vacuna o manteca

1 cdita de sal

200 ml de agua tibia aprox.

Para el relleno:

500 g de carne (nalga o cuadrada), cortada a cuchillo

3 cebollas grandes picadas

2 cdas de grasa o aceite

1 cdita de comino

1 cdita de pimentón

Ají molido a gusto

Sal y pimienta

2 huevos duros picados

(opcional) 1 papa cocida en cubitos

Desarrollo

Masa: derretir la grasa y mezclar con harina y sal. Agregar agua tibia de a poco hasta formar una masa suave. Amasar y dejar descansar tapada 30 minutos.

Relleno: rehogar la cebolla hasta que quede transparente. SumAR la carne y cocinar apenas unos minutos, sin secarla. Condimentar, dejar enfriar y añadir huevo y papa.

Armado: estirar los discos finos. Poner una cucharada de relleno, cerrar y hacer el repulgue clásico.

Fritura: calentar abundante grasa o aceite. Freír de a pocas empanadas hasta dorar. Escurrir sobre papel.

Un símbolo que se discute, pero no se pierde

En Argentina todo se discute: el mate, el asado, la manera de cortar una carne. Y las empanadas también entran en esa grieta eterna: ¿fritas o al horno? ¿con pasas o sin? ¿aceitunas, papa, limón? Pero hay algo que atraviesa cualquier discusión: la empanada de carne —y especialmente la frita— ocupa un lugar especial en el corazón gastronómico del país.

Es rendidora, económica, sabrosa, hecha para compartir. Y como todo lo bueno, lleva tiempo, cariño y trabajo. Porque al final, una gran empanada no se mide solo en gusto: se mide en su capacidad de reunir gente alrededor de una mesa, de un fuego o de una sartén que todavía humea.

