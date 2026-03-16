Benjamin Netanyahu grabó un video en una cafetería para desmentir su muerte y una barista se hizo viral

El video se publicó para enfrentar rumores sobre el deceso del líder israelí. Sin embargo, la imagen de una empleada acaparó la atención en las redes sociales.

El video de Benjamin Netanyahu dura aproximadamente un minuto y fue grabado en el local Sataf, ubicado en Jerusalén.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu , publicó un video en su cuenta de X para desmentir versiones que circulaban sobre su muert e. Sin embargo, horas después, en las redes sociales se hablaba tanto del mensaje que intentó transmitir el líder israelí como de la joven barista que lo atendió en el local y que, finalmente, se adueñó de gran parte de la atención de los internautas.

El registro dura aproximadamente un minuto y fue grabado en el local Sataf, ubicado en Jerusalén , donde el dirigente aparece dialogando con empleados del establecimiento, en medio del conflicto que junto a Estados Unidos mantiene con Irán.

En la grabación se lo observa mirando a cámara e interactuando con el personal del lugar. “Me muero de ganas de tomar un café”, dice en hebreo al comienzo del video antes de probar la bebida que le sirven.

La difusión del clip ocurrió después de que diferentes publicaciones en redes sociales afirmaran que el jefe de gobierno israelí había muerto. Algunos mensajes, incluso, contenían capturas de pantalla que, según esas versiones, correspondían a un supuesto tuit eliminado de su cuenta oficial.

Las versiones se intensificaron tras un mensaje publicado por la cuenta de X @The_Kremlin, que compartió una imagen presentada como una captura de una publicación borrada de la cuenta del primer ministro israelí.

“Atención a todos. @netanyahu está MUERTO», escribió la cuenta de redes sociales. “La cuenta oficial X del primer ministro israelí acaba de borrar este tuit”, continuaba el mensaje difundido en la plataforma.

El registro responde también a otra versión que circulaba en redes sociales. Algunas cuentas habían afirmado que la conferencia de prensa televisada que ofreció el jueves por la noche había sido generada mediante inteligencia artificial bajo el argumento de que supuestamente una de sus manos tenía seis dedos, una de las fallas más frecuentes de las imágenes generadas por IAs.

Según The Israel Times, verificadores de datos analizaron el material y rechazaron esa afirmación. El medio informó que el efecto se debía a un ángulo de cámara que generó una distorsión visual.

“¿Quieren contarme los dedos?”: qué dijo Netanyahu en el video

El video difundido por Netanyahu fue filmado en un establecimiento situado en una zona de colinas al oeste de Jerusalén y muestra a Netanyahu dirigiéndose a la cámara y mostrando ambas manos para responder a una de aquellas versiones.

“¿Quieren contarme los dedos?”, pregunta mientras levanta las manos frente al lente antes de tomar un sorbo.

Durante la grabación, el primer ministro también se refirió a la situación del país en medio de la guerra con Irán y mencionó a las instituciones de seguridad israelíes.

“Amo a mi nación con locura y me encanta cómo se comportan”, afirma en el video.

Barista Netanyahu 6 Netanyahu desafió a quienes cuestionaron una presentación pública reciente, mostrando los cinco dedos de su mano.

En otro tramo del mensaje menciona a las Fuerzas de Defensa de Israel y a los servicios de inteligencia del país. “Su postura es admirable. Me da fuerza a mí, al gobierno, a las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel), al Mossad”, dice.

“Estamos haciendo cosas que no puedo revelar en este momento, pero estamos haciendo cosas: estamos golpeando con fuerza a Irán, incluso ahora, así como al Líbano”, agrega.

En la grabación también se dirige a la población israelí y menciona las indicaciones oficiales vinculadas a la seguridad. El primer ministro pide seguir las instrucciones de las autoridades y permanecer cerca de zonas protegidas.

“Continúen obedeciendo las instrucciones del Comando del Frente Interno, obedezcan siempre las instrucciones del Comando del Frente Interno, y también a los alcaldes, para estar siempre cerca de un área protegida”, expresa.

Antes de finalizar el video, Netanyahu agradece la bebida que le sirvieron durante la grabación.

La barista que se hizo viral y los comentarios en redes

La difusión del video también generó comentarios en redes sociales por la aparición de una trabajadora del local durante la grabación.

“La barista anónima que aparece en el vídeo de Netanyahu se convirtió de la noche a la Mañana en una estrella de Instagram y en protagonista de memes virales”, indicó un usuario.

Otra publicación difundida en redes, en tanto, destacó las características físicas de la empleada. “Netanyahu publicó un video donde se le ve tomando café en la cafetería Sataf. Es notable porque los sospechosos habituales creen que es IA, ya que Bibi está muerto. Además, la cajera es una belleza israelí natural que ha hecho más por Israel que un ejército de propagandistas”, expresó.

Barista Netanyahu En las redes destacaron la "sonrisa dulce, sencilla y tierna" de la barista, en medio de una guerra

También circuló un comentario que afirmó: “Para demostrar que seguía vivo, Bibi Netanyahu fue a una cafetería en Tel Aviv (Ndr: fue en Jerusalén) y grabó un vídeo. En dos instantes, apareció la barista. Y esa sonrisa dulce, sencilla y tierna, en medio de una guerra, se viralizó en todo el mundo”.

“Es como si su sonrisa, en medio de una amenaza existencial por parte de Israel, fuera la mejor campaña antisemita que podía darse en ese momento”, remarcó el usuario.