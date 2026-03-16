Tres restaurantes para tener en cuenta en Buenos Aires

Recoleta, Villa Pueyrredón y Palermo: tres cocinas muy interesantes para agendar en Buenos Aires y sentir el sabor como un viaje.

Buenos Aires explota de restaurantes, salones de cocina, propuestas gastronómicas para todo el pueblo argentino. En mi último viaje a porteñolandia conocí el nuevo proyecto de Fernando Trocca (tiene un par de meses de vida), ubicado lejos de las luces y el quilombo, y cubierto por una estela de barrio que lo hace a uno percibir de otra manera.

También me sumergí en el coqueto barrio de Recoleta, donde un pequeño sitio, “Cucina Carmela”, mantiene el pulso de la cocina italiana, mirando a Cerdeña, sus tomates, su pescado y su técnica para mostrarte un poco de qué estamos hechos.

Y por último, un lugar al que vuelvo para sentir una descarga latina en mi espíritu que logra resetear mi paladar: Barra Chalaca, sucursal Palermo. Pescaditos, tiraditos, picor y sabor.

Trocca restaurante Concentración en el equipo de Trocca.

Villa Pueyrredón bajo un cielo casero y sabroso

Trocca abrió Trocca lejos del bardo. Homenajeando la parsimonia de un barrio calmo y divino, Villa Pueyrredón, en una esquina letal para sumergir los ojos en la belleza geográfica de una comuna que recibe con los brazos abiertos a uno de los mejores cocineros de nuestro país y a toda su troupe de saltimbanquis talentosos y sensibles que hacen verdadera magia, mientras la abuela Serafina observa desde un wing estratégico cómo suena la orquesta que su nieto se ha encargado de afinar con la paciencia samurái que lo caracteriza durante toda su vida.

Un salón hermoso, con una cocina abierta que te envuelve y te atrapa, mientras las y los obreros sacuden a puro talento una marcha de platos incansables y deliciosos. El arte del interior es de los mágicos Claudia Mazzucchelli y Nessy Cohen, artistas plásticos amigos del Troccaclub que lograron un excelente laburo, como todo lo que hacen. Al frente del día a día de la cocina, el chef ejecutivo Ignacio Klein le marca una impronta sensible y deliciosa al trabajo colectivo del equipo.

Trocca restaurante 01 Hermosas sensaciones en Trocca Restaurante.

Vamos al morfi. Nos mandaron con de todo: remolacha asada con krein y pecorino; langostinos, repollo morado y eneldo; pastrón con ensalada de papa, mostaza de manzana y pickles; cavatellis con langostinos, arvejas y limón y una tarta de higos que destruyó mi sentido.

Hermoso es el espíritu que sobrevuela este sitio. Cocina argentina con mirada europea. Sitio íntimo y súper relajado. Hermosa carta de vinos y un gol el servicio. Vayan.

Info: @trocca.resto

Lunes a sábado desde las 19:45

Griveo 3304 - Villa Pueyrredón / +54 9 11 2482-1381

IMG_4134 Ostras deliciosas en Carmela.

La data baja de Cerdeña a la mesa

La cocina de Carmela, en un pedacito de Recoleta, muestra de cerca la mano del intenso Daniele Pinna, un sardo pasional que tiene en su ADN los secretos de una cocina sabrosa, de mar y producto.

Salón íntimo, pequeño, casi como el comedor de una casa, con buenos cuadros y lindo servicio. La comida realmente es un diez. Nat Rosenfeld tira un paso de baile que la sacude de la moda a la gastronomía y empuja este proyecto que desde sus platos juega muy bien, con ella al mando del concepto total.

El equipo del restaurante, con las manos de Martín Ávalos, chef ejecutivo, traza un viaje relámpago por estaciones italianas que machacan los suspiritos.

Carmela cucina Carmela Cucina tiene intimidad y mucho sabor.

Nos sirvieron de entrada un vitel toné deconstruido, salsa deli, alcaparras fritas y una focaccia calentita para empujar. Luego llegó una pesca fabulosa: brótola con un puré impecable de coliflor, unas ostras frescas que aterrizaron en un revoleo gentil de la mesa que las estaba comiendo. Luego vinieron unos spaghetti al limone (muy bien, 10) y por último, en los salados, un risotto delicioso con bichitos, algún langostino crocante y una mantecatura impecable. Regamos con pinot y rematamos con un tiramisú inolvidable.

Sabor, buen servicio y un cacho de Italia posta, a mordiscones.

Info: @cucinacarmela_

Martes a sábado 19:00 hs / Domingo 12:30 a 18 hs / José León Pagano 2697, Recoleta, CABA

barra chalaca 01 Barra Chalaca, un imperdible de la cocina peruana en Buenos Aires.

Perú siempre estuvo cerca

Barra Chalaca es todo lo que está bien. Es una cantina con un despliegue de platitos peruanos y nikkei que te muestra una fusión fantástica del repertorio latino, a partir de una cocina que entiende mucho sobre tradiciones y dardos certeros al centro del paladar.

Visité en mi último día la sucursal de Palermo. El asesoramiento es muy bueno frente a la inmensidad de opciones que ofrece la carta. Este proyecto del grupo Acurio logra acercar esta cocina al resto de los mortales sin necesidad de dejar un sueldo. Abre todos los días desde el mediodía hasta la noche.

Se puede comer estilo street food, también hay platos grandes, opciones tradicionales y el abanico de sabores intensos indispensables (rocoto, ají amarillo, leche de tigre). El espíritu es su barra cevichera, de las mejores de la ciudad. Tiene muchas opciones de entradas y crudos como por ejemplo cebiche chalaco (clásico en leche de tigre), tiraditos nikkei, causas limeñas y wantanes de langostino.

En los principales: lomo saltado con papas, tallarines saltados, picante de mariscos y tacu tacu con milanesa marina. La carta de vinos y bebidas es muy buena y en los postres los infaltables suspiro limeño y torta de chocolate con dulce de leche.

De las opciones del sello Acurio en Buenos Aires, Barra Chalaca es la más accesible en relación precio-calidad.

Info: @barrachalacaarg

Arévalo 1392, Palermo Hollywood, Buenos Aires.