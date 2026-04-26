Road Show de Franco Colapinto en Buenos Aires: a qué hora y dónde verlo

El piloto argentino protagoniza este domingo un evento histórico en Palermo, donde manejará un monoplaza de F1 en una exhibición que simula un Gran Premio. ¿Dónde será la transmisión?

Franco Colapinto dará una exhibición en Buenos Aires a bordo de un Formula 1.

El piloto argentino Franco Colapinto será el gran protagonista este domingo 26 de abril en la Ciudad de Buenos Aires , en el marco del evento Road Show to BA 2026. El joven de 22 años correrá por primera vez en suelo argentino a bordo de un monoplaza de Fórmula 1 , en una exhibición que busca recrear todos los aspectos de un Gran Premio.

La actividad se desarrollará en un circuito callejero montado en el barrio de Palermo y contará con transmisión oficial a través de la plataforma de streaming Disney+. El evento genera gran expectativa entre los fanáticos del automovilismo , ya que marcará un hecho inédito para el país.

Un evento con historia y homenajes

Durante la jornada, Colapinto realizará tres salidas en pista con distintos vehículos. En dos de ellas conducirá el Lotus E20 de 2012, un monoplaza impulsado por motor Renault V8 que perteneció a la escudería Alpine F1 Team.

Además, también manejará el recordado “Flecha de Plata”, en homenaje a Juan Manuel Fangio, uno de los máximos ídolos del automovilismo argentino y múltiple campeón mundial.

El cronograma completo de Colapinto

El piloto tendrá tres salidas programadas a lo largo del día:

12.45: primera salida con el Lotus E20 (2012).

14.30: segunda salida con el “Flecha de Plata” de Fangio.

15.15: tercera salida nuevamente con el Lotus E20 (2012).

El cierre del evento está previsto para las 15.55, cuando Colapinto recorrerá el circuito a bordo de un bus descapotable, en contacto con el público.

Cómo será el circuito callejero en Palermo

El trazado del Road Show estará ubicado en la zona de Palermo y abarcará dos avenidas principales de la ciudad. El circuito se extenderá por la avenida del Libertador, desde Ugarteche hasta Sinclair, y por la avenida Sarmiento, entre Libertador y avenida Figueroa Alcorta.

El diseño busca simular las condiciones de una carrera urbana de Fórmula 1, con sectores de alta velocidad y curvas técnicas, en un entorno completamente adaptado para el espectáculo.