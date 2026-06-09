Alpine avanza en la apelación a las sanciones de Colapinto y Gasly en el GP de Mónaco.

En la carrera del último domingo, el piloto argentino y el francés fueron penalizados tres veces en total por exceder el límite de velocidad en el pit lane.

El GP de Mónaco, sexta fecha de la temporada 2026 de Fórmula 1 , fue caótico para el equipo Alpine . Y, a pesar de que en poco más de tres días comenzará un nuevo fin de semana de acción con las prácticas libres del GP de Barcelona, el equipo francés tiene cuentas pendientes con las glamorosas calles del principado después de la triple penalización que recibieron sus pilotos, dos para Pierre Gasly y una para Franco Colapinto .

El motivo fue el mismo en las tres ocasiones: exceso de velocidad en la calle de boxes. Mónaco es distinto a todo, tanto que, además de ser la única carrera en la que no se respeta el kilómetraje de 305 kilómetros que tiene cada GP, también es la que tiene la máxima más lenta de todo el año en el pitlane: 60 km/h.

Según la FIA, Gasly se pasó dos veces. En la primera, el francés circuló a 60,1 y en la segunda, a 60,4. En el caso de Colapinto, siempre según la medición de la FIA, fue a 60,1. Los muchachos de Alpine no fueron los únicos penalizados por la velocidad en pitlane, también fueron sancionados Lewis Hamilton, George Russell y Oscar Piastri. Todos recibieron cinco segundos de recargo, que en el caso de Alpine se hicieron diez porque fue por duplicado.

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Gasly terminó tercero en pista, una posición que le daba su primer podio en Mónaco, pero con el recargo cayó al séptimo lugar. Alpine no se quedó de brazos cruzados y decidió invocar el derecho a revisión, una apelación a la pena.

La apelación de Alpine

Según informó la ESPN, en Alpine hicieron una evaluación durante la carrera, específicamente en las vueltas de auto de seguridad que ingresó por el accidente de Lance Stroll en Anthony Nogues. Si hacían parar a sus dos A526 a cumplir la sanción en ese momento, el resultado habría sido casi idéntico al que finalmente fue. La data en las filas de Enstone ubicaba a Pierre Gasly del séptimo al noveno lugar y Franco Colapinto ya estaba fuera de los puntos y no variaría su situación. Ante esto, la decisión fue seguir adelante y apelar.

La FIA aceptó el derecho a revisión y desde el domingo que se presentó el pedido, Alpine tiene 72 horas para reunir evidencia y presentar su prueba en el caso. El siguiente paso será una reunión con la FIA, que podría darse en Barcelona, siempre que la entidad tenga tiempo en medio del frenético trabajo de fin de semana de carrera. La FIA puede tardar más días en responder ya que no hay un plazo determinado.

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Desde Alpine quieren saber con claridad por qué fueron sancionados. Desde el equipo aseguran que ninguno de sus dos autos superó los 60 km/h en la calle de boxes y tienen la data que así lo muestra. Mientas los equipos desarmaban todo en Mónaco, integrantes del equipo francés recorrían el pitlane con un odómetro tomando medidas. Uno de los focos apuntados es que el tramo entre las líneas de detección de entrada y salida no es recto, no están en paralelo.

En la mesa chica de Alpine no esperan que se cambie el resultado, pero sí buscan claridad en la explicación de la FIA y una charla entre los equipos porque Mónaco es una fija del calendario y no quieren que la historia se repita en próximas ediciones de la competencia.