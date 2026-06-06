Franco Colapinto disputa el GP de Mónaco: horario y cómo verlo

El piloto argentino de Alpine largará desde la decimocuarta posición, luego de experimentar problemas de rendimiento en su monoplaza.

Franco Colapinto correrá este domingo 7 de junio el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 , una de las citas más tradicionales del calendario. La carrera comenzará a las 10.00 de la mañana de Argentina y se disputará sobre el circuito callejero de Montecarlo, con 78 vueltas previstas. En el país podrá verse en vivo por Fox Sports y Disney+ Premium .

El piloto argentino de Alpine llega a la competencia después de una clasificación positiva en la que consiguió avanzar a la Q2. Sin embargo, no pudo meterse entre los diez mejores de la tanda final y quedó ubicado en el 14° lugar de la grilla de partida, desde donde intentará construir una carrera inteligente en un trazado donde adelantar suele ser una tarea compleja.

La clasificación comenzó muy complicada para Colapinto , quien no había podido redondear buenas actuaciones en las sesiones de entrenamientos que se llevaron a cabo durante el viernes y la mañana de este sábado.

Pese a estar durante gran parte de la Q1 en puestos de eliminación, el argentino logró registrar un gran tiempo cuando quedaban solo tres minutos, mientras que unos segundos después se vio beneficiado por un choque del brasilero Gabriel Bortoleto que provocó una bandera roja.

colapinto gp monaco

Esto obligó a los otros pilotos que estaban en vuelta rápida a que levantaran el pie del acelerador y una vez que se reanudó la actividad no pudieron girar con comodidad por la acumulación de monoplazas en el circuito, por lo que Colapinto accedió a la siguiente tanda clasificatoria.

Ya en la Q2, el argentino pudo registrar un mejor tiempo de 1:14,573, aunque no fue suficiente y terminó a poco más de 200 milésimas de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, quien sacó el último boleto para la Q3.

De esta manera, el argentino comenzará la carrera de este domingo en el decimocuarto lugar y tendrá que apostar a un golpe de suerte si quiere sumar puntos en un circuito donde es prácticamente imposible adelantar.

La pole position quedó en manos de Kimi Antonelli, líder del campeonato, que largará desde el primer lugar. Max Verstappen partirá segundo y Lewis Hamilton lo hará desde la tercera posición, mientras que Pierre Gasly, compañero de Colapinto en Alpine, comenzará desde el noveno puesto y buscará sumar fuerte para el equipo francés.

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La grilla de partida del Gran Premio de Mónaco

1. Kimi Antonelli (Mercedes) 1'12"051

2. Max Verstappen (Red Bull) 1'12"094

3. Lewis Hamilton (Ferrari) 1'12"279

4. Charles Leclerc (Ferrari) 1'12"351

5. Isack Hadjar (Red Bull) 1'12"434

6. George Russell (Mercedes) 1'12"445

7. Oscar Piastri (McLaren) 1'12"624

8. Lando Norris (McLaren) 1'12"765

9. Pierre Gasly (Alpine) 1'13"226

10. Liam Lawson (Visa RB) 1'13"412

11. Alexander Albon (Williams) 1'13"787

12. Carlos Sainz (Williams) 1'13"815

13. Nico Hülkengerg (Audi) 1'13"902

14. Franco Colapinto (Alpine) 1'13"995

15. Arvid Lindblad (Visa RB) 1'14"248

16. Gabriel Bortoleto (Audi) 1'14"683

17. Esteban Ocon (Haas) 1'14"722

18. Sergio Pérez (Cadillac) 1'14"747

19. Oliver Bearman (Haas) 1'14"814

20. Valtteri Bottas (Cadillac) 1'15"283

21. Fernando Alonso (Aston Martin) 1'15"349