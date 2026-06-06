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La Mañana Franco Colapinto

Franco Colapinto quedó eliminado en Q2: en qué posición largará en Mónaco

El piloto argentino de Alpine no pudo avanzar a la tercera etapa de clasificación, como lo había logrado en las últimas carreras.

Franco Colapinto largará desde la séptima fila.

Franco Colapinto largará desde la séptima fila.

Franco Colapinto no pudo sacarle mayor rendimiento a un Alpine que ya había dado cuenta de sus limitaciones en las tres prácticas libres. En la qualy del sábado, el piloto oriundo de Pilar superó Q1, pero quedó eliminado definitivamente en Q2, donde clasificó en la decimocuarta posición y largará desde allí en la carrera del domingo del Gran Premio de Mónaco.

De esta forma cortó una buena racha de dos carreras seguidas en las que había clasificado entre el selecto grupo de 10 que compite por la pole, en los Grandes Premios de Miami y Canadá. Su compañero, Pierre Gasly, sí logró avanzar a la Q3 en Mónaco.

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