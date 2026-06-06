Franco Colapinto tuvo una pésima práctica libre y buscará remontar en la qualy

El piloto argentino de Alpine no mostró el mejor de sus rendimientos en las tres prácticas libres que ofrece el circuito.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo una preocupante actuación en la práctica libre 3 del Gran Premio de Mónaco , donde finalizó en la decimonovena posición.

El liderazgo en la sesión fue para el italiano y líder del campeonato, Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) , mientras que la segunda posición fue para el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) .

Colapinto, que venía de finalizar decimoquinto en las primeras dos sesiones de entrenamiento que se llevaron a cabo este viernes, mostró un retroceso en el inicio de la actividad de este sábado, ya que no pudo redondear una buena actuación y no logró salir de las últimas posiciones.

Incluso protagonizó un fuerte susto en medio de la sesión, cuando perdió el control de su monoplaza en la curva de la horquilla y chocó el paredón con la parte trasera, aunque no le generó mayores daños y pudo continuar sin mayores inconvenientes.

Colapinto Mónaco Portada

Las cosas no fueron fáciles para ninguno de los pilotos de Alpine, ya que su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, culminó en el decimotercer lugar.

El mejor tiempo de Colapinto fue de 1:15,179, para terminar a dos segundos y 459 milésimas del italiano y líder del campeonato, Antonelli, que consiguió la primera posición gracias a su gran registro de 1:12,720.

En la segunda posición terminó el monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, a 327 milésimas de Antonelli, mientras que su compañero de equipo, el británico Lewis Hamilton, quedó en la tercera plaza a solo cuatro milésimas. El top cinco lo completaron el británico George Russell (Mercedes) y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

La actividad en el GP de Mónaco continuará a las 11 de la mañana con la clasificación, que será clave ya que durante la carrera es prácticamente imposible realizar adelantamiento.

En este Gran Premio que se desarrolla en un circuito callejero con calles muy angostas, los adelantamientos son prácticamente imposibles, por lo que la clasificación suele ser fundamental y genera una gran emoción por lo parejos que son los tiempos.

Finalmente, la carrera del Gran Premio de Mónaco será el domingo a las 10 de la mañana. Pese a que la clasificación es fundamental, en las primeras carreras del año los pilotos tuvieron varios problemas en las largadas, por lo que podría darse alguna modificación en las posiciones antes de la primera curva.

Así llegó Franco Colapinto al GP de Mónaco

Colapinto llega a este Gran Premio en un inmejorable momento, ya que viene de finalizar sexto en el Gran Premio de Canadá, donde obtuvo su mejor resultado en la categoría. Previamente, también se había destacado con un séptimo lugar en Miami.

En lo que respecta a la pelea por el título, el líder del campeonato es el italiano Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, quien ganó las últimas cuatro carreras, llegó a los 131 puntos y le saca 43 unidades a su compañero de equipo, que es el británico George Russell.

El top 5 lo completan el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y los británico Lewis Hamilton (Ferrari) y Lando Norris (McLaren), con 75, 72 y 58 puntos respectivamente.