Franco Colapinto va por la qualy del Gran Premio de Mónaco: hora y dónde verlo

El piloto argentino de Alpine finalizó decimoquinto en las prácticas libres 1 y 2 que se disputaron este viernes.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) participará este fin de semana en el Gran Premio de Mónaco , correspondiente a la sexta fecha del campeonato de Fórmula 1.

La actividad comenzó este viernes, en una jornada en la que se llevó a cabo las primeras dos prácticas libres. El día clave será el sábado, ya que se disputará la tercera y última práctica libre (a las 7:30) y luego se llevará a cabo la clasificación a partir de las 11 de la mañana. Los fanáticos podrán seguir la qualy por el pack premium de Disney + y Fox Sports .

En este Gran Premio que se desarrolla en un circuito callejero con calles muy angostas, los adelantamientos son prácticamente imposibles, por lo que la clasificación suele ser fundamental y genera una gran emoción por lo parejos que son los tiempos.

Finalmente, la carrera del Gran Premio de Mónaco será el domingo a las 10 de la mañana. Pese a que la clasificación es fundamental, en las primeras carreras del año los pilotos tuvieron varios problemas en las largadas, por lo que podría darse alguna modificación en las posiciones antes de la primera curva.

Colapinto Mónaco Portada

Colapinto llega a este Gran Premio en un inmejorable momento, ya que viene de finalizar sexto en el Gran Premio de Canadá, donde obtuvo su mejor resultado en la categoría. Previamente, también se había destacado con un séptimo lugar en Miami.

En lo que respecta a la pelea por el título, el líder del campeonato es el italiano Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, quien ganó las últimas cuatro carreras, llegó a los 131 puntos y le saca 43 unidades a su compañero de equipo, que es el británico George Russell.

El top 5 lo completan el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y los británico Lewis Hamilton (Ferrari) y Lando Norris (McLaren), con 75, 72 y 58 puntos respectivamente.

Los horarios del GP de Mónaco

Sábado 6 de junio:

Práctica libre 3 a las 7:30

Clasificación a las 11

Domingo 7 de junio:

Carrera a las 10

Así le fue a Franco Colapinto en las prácticas libres

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) cerró un flojo viernes en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, al finalizar decimoquinto en las primeras dos prácticas libres. Durante la segunda prueba, el piloto de Alpine impactó contra una de las paredes del circuito.

El dominio fue para Ferrari, ya que el monegasco Charles Leclerc registró el mejor tiempo en la FP1, mientras que el británico Lewis Hamilton se impuso en la segunda sesión de entrenamientos.

En la primera práctica libre Colapinto, que viene de obtener su mejor resultado en la categoría al finalizar sexto en el GP de Canadá, no logró destacar en ningún momento y durante gran parte de la sesión estuvo en las últimas posiciones.

Recién en las últimas vueltas consiguió registrar un tiempo de 1:16,189 para finalmente terminar en el decimoquinto lugar. En lo que respecta a las primeras posiciones, el líder fue el local Leclerc, quien registró un tiempo de 1:13,978, mientras que su compañero de equipo, Hamilton, quedó segundo a 226 milésimas.

La segunda sesión de entrenamientos tuvo un desarrollo similar, con Colapinto culminando nuevamente en el decimoquinto lugar, esta vez con un tiempo de 1:14,758.

En esta ocasión, los pilotos de Ferrari dominaron pero intercambiaron lugares, ya que Hamilton concluyó primero con un tiempo de 1:13,026, para ser 111 milésimas más rápido que Leclerc.

Por otra parte, Verstappen quedó tercero en ambas sesiones, mientras que los pilotos de Mercedes, el italiano Kimi Antonelli y el británico George Russell, quedaron cuarto y quinto respectivamente en la práctica libre 1 y rotaron posiciones en la siguiente tanda de entrenamientos.

Durante el final de la FP 2 Colapinto protagonizó un tenso momento, ya que bloqueó en la curva 1 y chocó fuertemente con una de las paredes, aunque pudo completar la vuelta sin mayores inconvenientes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2062923432245809230&partner=&hide_thread=false ¡Franco Colapinto bloqueó y sufrió un duro golpe en la FP2 con las dos ruedas izquierdas del #43 de Alpine! ¿Habrá sufrido algún daño en la suspensión delantera?



#MonacoGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/B9UyIKyV2L — SportsCenter (@SC_ESPN) June 5, 2026

El argentino tendrá que mejorar mucho de cara a este sábado, en el que se llevará a cabo la práctica libre 3 a partir de las 7:30 de la mañana y la clasificación a las 11. En este Gran Premio la clasificación es clave, ya que durante la carrera es prácticamente imposible realizar adelantamientos.