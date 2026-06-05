Franco Colapinto se accidentó en la práctica libre 2: el video

El piloto argentino de Alpine cerró de la peor manera el viernes de prácticas en el Gran Premio de Mónaco.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) cerró un flojo viernes en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 , al finalizar decimoquinto en las primeras dos prácticas libres. Durante la segunda prueba, el piloto de Alpine impactó contra una de las paredes del circuito.

El dominio fue para Ferrari , ya que el monegasco Charles Leclerc registró el mejor tiempo en la FP1, mientras que el británico Lewis Hamilton se impuso en la segunda sesión de entrenamientos.

En la primera práctica libre Colapinto, que viene de obtener su mejor resultado en la categoría al finalizar sexto en el GP de Canadá, no logró destacar en ningún momento y durante gran parte de la sesión estuvo en las últimas posiciones.

Recién en las últimas vueltas consiguió registrar un tiempo de 1:16,189 para finalmente terminar en el decimoquinto lugar. En lo que respecta a las primeras posiciones, el líder fue el local Leclerc, quien registró un tiempo de 1:13,978, mientras que su compañero de equipo, Hamilton, quedó segundo a 226 milésimas.

Así fue la segunda práctica libre en el Gran Premio de Mónaco

La segunda sesión de entrenamientos tuvo un desarrollo similar, con Colapinto culminando nuevamente en el decimoquinto lugar, esta vez con un tiempo de 1:14,758.

En esta ocasión, los pilotos de Ferrari dominaron pero intercambiaron lugares, ya que Hamilton concluyó primero con un tiempo de 1:13,026, para ser 111 milésimas más rápido que Leclerc.

Por otra parte, Verstappen quedó tercero en ambas sesiones, mientras que los pilotos de Mercedes, el italiano Kimi Antonelli y el británico George Russell, quedaron cuarto y quinto respectivamente en la práctica libre 1 y rotaron posiciones en la siguiente tanda de entrenamientos.

Durante el final de la FP 2 Colapinto protagonizó un tenso momento, ya que bloqueó en la curva 1 y chocó fuertemente con una de las paredes, aunque pudo completar la vuelta sin mayores inconvenientes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2062923432245809230&partner=&hide_thread=false ¡Franco Colapinto bloqueó y sufrió un duro golpe en la FP2 con las dos ruedas izquierdas del #43 de Alpine! ¿Habrá sufrido algún daño en la suspensión delantera?



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El argentino tendrá que mejorar mucho de cara a este sábado, en el que se llevará a cabo la práctica libre 3 a partir de las 7:30 de la mañana y la clasificación a las 11. En este Gran Premio la clasificación es clave, ya que durante la carrera es prácticamente imposible realizar adelantamientos.

El argentino Nicolás Varrone también compitió en Fórmula 2

El piloto argentino Nicolás Varrone (Van Amersfoort Racing) no tuvo una buena actuación y terminó decimosexto en la clasificación del Gran Premio de Mónaco, correspondiente a la cuarta fecha del campeonato de Fórmula 2.

Varrone, que atraviesa su primera temporada en la categoría, registró un mejor tiempo de 1:21,819, para terminar a casi un segundo del poleman, que fue el brasilero Rafael Camara (Invicta Racing) gracias a su registro de 1:20,923.

Luego de esta discreta clasificación, el argentino tendrá que realizar una muy buena carrera sprint y principal si quiere sumar puntos este fin de semana.

nicolas varrone

En lo que va de la temporada, Varrone sumó 14 puntos gracias a cuarto puesto conseguido en la carrera sprint del GP de Miami y al sexto cosechado en la carrera principal del GP de Canadá, para ubicarse decimotercero en el campeonato que tiene como líder al italiano Gabriele Mini (MP Motorsport).

La actividad en la Fórmula 2 continuará este sábado con la carrera sprint, que está programada para las 9:15 (hora de Argentina).