Deportes La Mañana Franco Colapinto Franco Colapinto cerró la primera práctica del Gran Premio de Mónaco en Fórmula 1: cómo le fue

El piloto Franco Colapinto cerró su participación en la Práctica Libre 1, una de las tres que se disputarán el fin de semana, con un resultado que hará trabajar a los ingenieros de Alpine para mejorar el rendimiento en el trazado. Con dos banderas rojas en la prueba que duró 60 minutos, provocada por un fuerte choque de Isack Hadjar (Red Bull) y un desprendimiento de una parte del monoplaza de Fernando Alonso (Aston Martin), el piloto obtuvo un resultado de mitad de tabla.

Cómo le fue a Franco El joven piloto que tuvo una importante mejora en su manejo y el rendimiento del auto desde su visita a la Argentina para realizar el Road Show en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cerró su participación con un puesto 15°, habiendo conseguido la mejor vuelta con 1:16.189 en un total de 31 vueltas. En el mano a mano con su compañero Pierre Gasly, el piloto perdió debido a que quedó a 0.361 de su compañero, ubicado en el puesto 10° tras marcar 1:15.828.

Quién fue el ganador de la práctica Con un buen rendimiento de su Ferrari que buscará mejorar en el trámite del GP, Charles Leclerc fue el más rápido en la tanda inicial marcando una vuelta de 1:13.978, seguido por su compañero Lewis Hamilton (1:14.204). Detrás de los dos monoplazas de la marca italiana, estuvo el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ubicándose tercero (1:14.491).