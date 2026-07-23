Revelaron por qué Franco Colapinto y Maia Reficco están separados

La relación entre Franco Colapinto y Maia Reficco habría llegado a su fin tras seis meses de romance. Tras varias semanas de rumores, Pepe Ochoa, periodista de LAM (América) dio detalles de la situación que atraviesa el piloto de Fórmula 1.

El periodista sostuvo que Colapinto vive una situación personal compleja que habría sido determinante para el fin de la relación que se oficializó en Miami hace algunos meses.

"Él está en una crisis personal muy fuerte. La verdad es que estaba enganchado con ella. Se pusieron de novios. Él no le puede dar ni la energía ni el lugar que ella se merece como novia" , afirmó el panelista.

Independientemente de la “crisis personal”, la distancia habría sido otro factor determinante para tomar la decisión de separarse. "Él hace mucho tiempo que no la ve", expresó sobre las obligaciones que tiene cada uno de ellos en sus carreras.

La separación se habría realizado por teléfono. "Ella lo llama y deciden cortar el vínculo porque él no estaba para esa. Él está en otra, para triunfar y hacer lo que quiere cuando quiere. Él está en un tema profundo", señaló.

Ni Franco Colapinto ni Maia Reficco se hicieron eco de las declaraciones públicas. En tanto que la actividad en las redes sociales no es la misma que hace un tiempo ya que no se comentan ni se likean las fotos en sus respectivos perfiles. Pese a ello, ambos se siguen.

Qué había dicho Maia Reficco sobre Franco Colapinto

En el marco de la promoción de su nueva película The Last Sunrise, Maia Reficco habló por primera vez de manera abierta sobre su relación con Franco Colapinto y confirmó públicamente el romance que ambos mantenían desde hace varios meses. En una entrevista con Entertainment Tonight, la artista de 25 años aseguró que atraviesa un gran momento personal y resumió su presente sentimental con una frase contundente: “No me puedo quejar”.

La actriz fue consultada sobre cómo vive cada carrera del piloto de Alpine y sorprendió con una respuesta cargada de admiración. “Nunca podría enojarme o ponerme nerviosa con alguien que está haciendo lo que ama. Para mí, ver a alguien que amás hacer lo que ama es lo más especial del mundo”, expresó. Para explicar ese sentimiento, comparó lo que le genera ver competir al oriundo de Pilar con la emoción que siente al escuchar cantar a su hermano o al observar jugar a Lionel Messi.

“Cuando es alguien a quien amás, como una pareja, todo lo que puedo pedir es que él sea feliz y haga lo que ama”, afirmó. Luego reforzó la idea al remarcar que no vive las competencias con ansiedad: “No me pongo nerviosa porque él hace lo que ama. No me puedo quejar”, insistió, dejando en claro el apoyo incondicional que siente por el piloto argentino.