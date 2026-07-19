Una locura: la fantástica largada de Franco Colapinto en el Gran Premio de Bélgica

El oriundo de Pilar aprovechó el abandono de George Russell y rebasó en un gran movimiento a Pierre Gasly.

Franco Colapinto protagonizó una largada espectacular en el Gran Premio de Bélgica y se ubicó octavo tras la primera vuelta de la carrera en el circuito de Spa-Francorchamps. El piloto argentino, que había partido desde el 11° lugar tras las sanciones a Lando Norris e Isack Hadjar, aprovechó al máximo el inicio de la competencia y ganó varias posiciones antes de la salida del safety car .

El bonaerense reaccionó de manera impecable cuando se apagaron los semáforos y construyó una de las mejores largadas de toda la parrilla. En apenas unos metros avanzó varios puestos y dejó atrás a distintos rivales, entre ellos a su compañero de Alpine, Pierre Gasly , a quien superó con una maniobra limpia en un solo movimiento. La aceleración del oriundo de Pilar volvió a mostrar una de sus principales virtudes desde que desembarcó en la Fórmula 1.

En la frenada de la primera curva, el pichón de crack continuó con un ritmo agresivo y llegó a colocarse por delante de otros competidores. Sin embargo, al transitar por el sector externo de la pista terminó excediendo los límites del circuito y se vio obligado a devolver algunas posiciones para evitar cualquier tipo de sanción por haber obtenido ventaja fuera del trazado.

La maniobra fue observada de inmediato por la dirección de carrera, aunque el bonaerense actuó correctamente al ceder los lugares correspondientes apenas regresó al asfalto. De esa manera, evitó una investigación y no recibió penalización, ya que restituyó las posiciones ganadas de manera reglamentaria.

Por qué Colapinto no recibió una penalización

Más allá de ese pequeño exceso, Colapinto consiguió conservar un lugar dentro del top diez y quedó octavo cuando la competencia fue neutralizada. El ex Williams no obtuvo ventaja sobre Liam Lawson ni sobre Arvid Lindblad, por lo que no debió devolver posiciones frente a ellos, una situación que terminó favoreciendo su ubicación en el clasificador.

La carrera cambió rápidamente de escenario apenas iniciada la primera vuelta. George Russell abandonó tras un toque en la largada que provocó el ingreso inmediato del safety car. La neutralización compactó al pelotón y les dio un respiro a todos los pilotos mientras los comisarios retiraban el coche del británico.

En la punta también hubo novedades importantes. Andrea Kimi Antonelli había conservado el liderazgo en el arranque, pero Max Verstappen no tardó en lanzar su ataque y superó al joven italiano para quedarse con la primera posición antes de que ingresara el auto de seguridad. Luego, el de Mercedes volvió a pasarlo y Leclerc hizo lo propio.