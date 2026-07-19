Otra epopeya de Franco Colapinto: terminó 10° en Bélgica y sumó un punto tras una gran carrera

El piloto argentino le ganó el mano a mano a Pierre Gasly y tuvo una extraordinaria performance en Spa-Francorchamps.

Franco Colapinto completó una gran actuación en el Gran Premio de Bélgica y volvió a sumar en la Fórmula 1 tras finalizar décimo en Spa-Francorchamps. El argentino construyó su resultado con una largada brillante, en la que ganó varias posiciones, y una sólida defensa en las vueltas finales frente a Pierre Gasly y Liam Lawson para asegurarse un valioso punto.

La carrera quedó en manos de Andrea Kimi Antonelli , quien le dio la victoria a Mercedes tras superar a Charles Leclerc en el tramo decisivo. El monegasco terminó segundo, mientras que Max Verstappen completó el podio en una competencia que tuvo al piloto argentino como uno de los protagonistas.

Ya está, cierren todo: una vez más, Franco Colapinto tuvo una largada extraordinaria y la sede, en este caso, fue Bélgica. En un arranque completamente accidentado, con un Safety Car en la primera vuelta y George Russell fuera de la carrera tras un toque con Lewis Hamilton, el argentino superó en un solo movimiento a Pierre Gasly y escaló tres puestos .

¡SE TOCARON HAMILTON Y RUSSELL EN LA PRIMERA VUELTA DEL GRAN PREMIO DE BÉLGICA!



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En el reinicio de la jornada, el corredor francés de Alpine empezó a escalar y se consolidó 10°, en zona de puntos. Verstappen, por su parte, superó como escolta a Charles Leclerc, que no pudo aguantar el ritmo. Franco, mientras tanto, bajó al 9° lugar luego de que Lando Norris lo pasara y hubo duelo en la franquicia gala.

Al oriundo de Pilar le costó poder mantener a raya a su compañero y, de hecho, el equipo de Gasly le pidió "sacarse de encima al auto de adelante", en referencia al propio Colapinto. Por ello, en el giro 12 hubo una modificación y el ex Williams se sostuvo como décimo, aunque con Gabriel Bortoleto pisándole los talones. Arriba, Antonelli le sacaba dos segundos de ventaja a su rival neerlandés.

A partir de la vuelta 17, varios autos ingresaron a boxes y el argentino no fue la excepción. Sin embargo, Alpine tardó una eternidad en sacarlo de los pits y volvió al trazado en el 16° escalafón, por detrás de su coequiper y Esteban Ocon. Así, las chances de alcanzar unidades se diluían.

Colapinto cayó al 13° puesto en el Gran Premio de Bélgica luego de que los Alpine no pudieran capitalizar el ingreso del safety car. Nico Hülkenberg quedó 11° por delante de Pierre Gasly (12°), mientras varios de los rivales que marchaban adelante aprovecharon la neutralización para realizar su parada en boxes sin perder posiciones.

La competencia volvió a interrumpirse por un Virtual Safety Car tras un incidente entre los pilotos de Racing Bulls, Liam Lawson y Arvid Lindblad. En ese contexto, Andrea Kimi Antonelli ingresó a pits y perdió el liderazgo, que pasó a manos de Charles Leclerc, seguido por Lewis Hamilton y Oscar Piastri, todos con una detención pendiente.

Al rato, el corredor bonaerense protagonizó una gran maniobra para superar a Nico Hülkenberg y avanzar al 12° puesto en el Gran Premio de Bélgica. El argentino quedó a menos de un segundo de Liam Lawson, que marcha 10°; mientras Pierre Gasly escaló hasta la 11ª posición tras dejar atrás al piloto alemán. De todas formas, Franco tenía otros planes: también rebasó a su compañero y se metió en el sector de puntos. Impresionante doble adelantamiento.

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Vueltas 31/44



Tremendo #Colapinto! hizo 2x1 !! Lo pasa a Gasly y a Lawson !! pic.twitter.com/NYoHzMziam — Vivo F1 (@vivof1) July 19, 2026

En la punta de la carrera, Charles Leclerc conservó el liderazgo, mientras Lando Norris y Andrea Kimi Antonelli protagonizaron una intensa pelea por el segundo lugar. Finalmente, el italiano logró el sobrepaso y quedó como escolta, a tres segundos del líder.

Colapinto mantuvo la pelea con Gasly en el tramo final del Gran Premio de Bélgica y logró descontar unas décimas gracias a una vuelta más rápida que la de su compañero. A siete giros del final, el argentino registró un tiempo de 1:51.562 contra el 1:51.702 del francés.

Pese a ese leve repunte, el pilarense continuó defendiendo la décima posición y permaneció a alrededor de un segundo y medio de Gasly, mientras Arvid Lindblad seguía demasiado lejos como para pensar en avanzar otro puesto. En la punta, Kimi tomó el liderazgo al superar a Leclerc y comenzó a escaparse en la recta decisiva de la carrera.

Antonelli se quedó con el Gran Premio de Bélgica tras una gran remontada en el tramo decisivo y le dio a Mercedes una valiosa victoria en Spa-Francorchamps. El italiano superó a Charles Leclerc, que finalizó segundo, mientras que Max Verstappen completó el podio en una carrera marcada por el ritmo cambiante y las distintas estrategias.

Colapinto, por su parte, cerró una actuación muy sólida y consiguió sumar un punto al terminar en la décima posición. El argentino resistió los ataques de Gasly durante las últimas vueltas con una defensa impecable, mantuvo la ventaja hasta la bandera a cuadros y volvió a meterse entre los diez mejores, mientras que su compañero de Alpine concluyó 11°.