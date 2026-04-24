¿La Fórmula 1 vuelve a Argentina?: Franco Colapinto revivió el sueño

El piloto de Alpine, que se encuentra en Argentina para protagonizar un Road Show en Buenos Aires, habló de esta posibilidad.

El piloto argentino Franco Colapinto , que este fin de semana dará una exhibición en la Ciudad de Buenos Aires, y reavivó la ilusión de que la Fórmula 1 tenga un Gran Premio en el país.

“Correr el Gran Premio de Argentina es una de las cosas que más quiero en esta vida”, confesó Colapinto durante la conferencia de prensa previa al Road Show, en la que además destacó que estuvo en el Autódromo Óscar y Juan Gálvez: “Lo veo muy bien, no hay nada de lo que había antes, están rehaciendo toda la pista y es una obra muy grande que era necesaria para que vuelva la Fórmula 1 al país”.

La Argentina tiene una gran historia con la Fórmula 1, aunque la categoría reina del automovilismo lleva más de 20 años sin venir al país. La primera edición del Gran Premio de Argentina fue en 1953 y el triunfo quedó en manos del italiano Alberto Ascari, quien corría para Ferrari. Las siguientes carreras que se corrieron en el país quedaron en manos del histórico Juan Manuel Fangio, quien se impuso en 1954, 1955, 1956 y 1957, corriendo para Maserati, Mercedes, Ferrari y nuevamente Maserati, respectivamente.

En 1958 el ganador fue el británico Stirling Moss (Cooper-Climax), mientras que en 1959 no se disputó y al año siguiente volvió para quedar en manos del neozelandés Bruce McLaren.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FabriiSantini/status/2047681792795136157&partner=&hide_thread=false | Franco Colapinto sobre la chance de que su familia lo vea en un Fórmula 1:



"Mi abuela va a venir y es algo que me pone muy contento, que me pueda ver como piloto, vestido de piloto, una persona diferente que ella no iba a tener la chance de ver si yo no venia con un Fórmula… pic.twitter.com/RtAxfJvfMB — Fabrizio Santini (@FabriiSantini) April 24, 2026

A partir de allí, la Argentina se ausentó durante 10 años del calendario de la Fórmula 1, para volver recién en 1971, aunque no fue puntuable para el campeonato.

A partir de allí, el Gran Premio de Argentina se volvió una fija en el campeonato y se disputó hasta 1984, a excepción de la temporada de 1976.

El último regreso se dio en la década del 90, entre 1995 y 1998, y los ganadores fueron el británico Damon Hill (1995 y 1996), el canadiense Jacques Villeneuve (1997) y la leyenda alemana Michael Schumacher (1998).

El Gran Premio que vuelve a la Fórmula 1 a partir de 2027

La Fórmula 1 confirmó el regreso del Gran Premio de Turquía, uno de los más pedidos por el público, a partir de la temporada 2027. El acuerdo será durante cinco temporadas, aunque hay posibilidades de que más adelante se extienda por algunos años más.

La primera vez que se realizó el GP de Turquía fue en la temporada 2005 y terminó con triunfo para el finlandés Kimi Raikkonen, que en aquella época corría para McLaren, mientras que las siguientes tres ediciones fueron para el brasilero Felipe Massa, de Ferrari.

El GP de Turquía se disputó en tres ocasiones más, con victorias para los británicos Jenson Button (Brawn GP) en 2009 y Lewis Hamilton (McLaren) en 2010, mientras que el alemán Sebastian Vettel (Red Bull) se impuso en 2011.

gp turquia

Luego de varios años de ausencia, este Gran Premio volvió como parche en el calendario otros dos años, en 2020 y 2021, después de las cancelaciones en otras carreras por la pandemia de Covid-19.

En dichas temporadas, los respectivos triunfo fueron para Hamilton y el finlandés Valtteri Bottas, ambos de Mercedes. La sede histórica del Gran Premio de Turquía fue el Circuito de Estambul, que cuenta con 14 curvas y una extensión de 5,340 kilómetros.

De cara a la próxima temporada se darán los ingresos al calendario de Portugal y Turquía, mientras que se dará de baja el GP de Países Bajos, además de la rotación que habrá en Bélgica y Barcelona para no exceder el límite de 24 fechas en la temporada.