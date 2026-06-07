La bronca de Franco Colapinto tras una carrera complicada en Mónaco: "No nos salió nada"

El argentino reconoció que no se sintió cómodo con el auto, aunque auguró una mejor performance de cara a Barcelona.

Franco Colapinto cerró un fin de semana complicado en el Gran Premio de Mónaco y no ocultó su frustración tras finalizar 15° en una carrera marcada por incidentes, penalizaciones y múltiples interrupciones. El piloto argentino de Alpine había largado desde el 14° puesto con la ilusión de avanzar posiciones y acercarse a la zona de puntos, pero terminó atrapado en una competencia caótica en la que prácticamente no encontró oportunidades para progresar.

Tras bajarse del monoplaza, fue contundente al analizar lo ocurrido: “Fue una carrera muy larga, muy frustrante porque no salió nada . Largué bien, es imposible pasar”. Desde el comienzo, el pilarense quedó inmerso en el pelotón del fondo y debió lidiar con el tránsito permanente que caracteriza al circuito callejero del Principado.

Aunque logró escalar algunas posiciones gracias a las detenciones en boxes de sus rivales y llegó a ubicarse 12°, una parada lenta de Alpine terminó perjudicándolo. “Paramos temprano y perdimos dos puestos en la parada” , explicó el corredor bonaerense, quien nunca logró recuperar el terreno cedido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2063654071949562001&partner=&hide_thread=false "UNA CARRERA MUY FRUSTRANTE, NO SALIÓ NADA". Franco Colapinto no se mostró conforme con su P15 en el #MonacoGP.



#MonacoGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/wvPAON3m4I — SportsCenter (@SC_ESPN) June 7, 2026

A medida que avanzaron las vueltas, la carrera se volvió cada vez más accidentada. Hubo abandonos importantes, como los de Max Verstappen, Valtteri Bottas, Oliver Bearman y Lando Norris, además de varios ingresos del auto de seguridad por los accidentes de Lance Stroll y Charles Leclerc. Mientras adelante Kimi Antonelli dominaba con autoridad rumbo a una nueva victoria para Mercedes, el ex Williams intentaba mantenerse dentro de un tren de autos que giraba prácticamente sin posibilidades de sobrepaso.

Las sanciones y los choques que le quitaron tiempo a Colapinto

La situación se complicó todavía más cuando la dirección de carrera abrió una investigación por exceso de velocidad en los boxes durante su parada. Finalmente, los comisarios le aplicaron una penalización de cinco segundos, la misma sanción que también recibieron Pierre Gasly, George Russell y otros pilotos a lo largo de la competencia. “Las penalizaciones para todos fueron por temas de sistema. Da un poco de bronca, hay que rever y volver en Barcelona con todo”, expresó el argentino.

Los relanzamientos tampoco le dieron respiro. En uno de ellos sufrió un toque con Fernando Alonso y más adelante quedó involucrado en otra maniobra accidentada. “En el relanzamiento me chocó Fernando, después hizo que lo toque a Hulkenberg, un desastre. Y después yo choqué a Carlos”, resumió Franco sobre una secuencia que incluyó contactos, daños en el alerón delantero y más pérdida de posiciones.

Mientras tanto, la escudería francesa rescató algunos puntos gracias a la sólida actuación de su compañero de equipo. El galo cruzó la meta en el tercer lugar de la pista durante algunos pasajes decisivos y terminó séptimo tras aplicarse las penas pendientes, completando una actuación destacada para la escudería francesa. En la punta, Antonelli se quedó con la victoria por delante de Lewis Hamilton e Isack Hadjar, quienes completaron el podio de una prueba marcada por la supervivencia y la estrategia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2063643684361417092&partner=&hide_thread=false ¡DE A DOS! Sainz tuvo que abandonar en Mónaco luego de estos toques con Hülkenberg y Colapinto.



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Con el 15° puesto consumado y lejos de la pelea por los puntos, Colapinto hizo un balance sincero de una jornada que dejó poco para rescatar desde lo deportivo. “Una pena, fue una carrera muy aburrida. Es imposible sobrepasar”, señaló. Ahora, el argentino buscará dejar rápidamente atrás el mal trago de Mónaco y enfocarse en el próximo desafío del calendario. Cataluña aparece como una oportunidad para recuperar competitividad y volver a mostrar el potencial que había exhibido en otras fechas de la temporada.