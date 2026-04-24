La emoción de Franco Colapinto previo al Road Show en Capital Federal: "Es un sueño que tenía de chiquito"
El piloto de Alpine brindó una conferencia de prensa en el país y dejó en claro su emoción por realizar el evento ante una multitud de gente.
Franco Colapinto palpita el mega evento que se realizará el próximo domingo en la Capital Federal ante una multitud de fanático que esperan por ver al piloto de la Fórmula 1 que aprovechó el tiempo libre que le otorgó la suspensión de los Gran Premio de Bahrein y Arabia Saudita. Este viernes, el piloto brindó una conferencia de prensa y expresó sus sensaciones.
"Estoy muy contento de volver al país. Es muy lindo reencontrarme con mi gente. Es un sueño que tenía de chiquito con muchas ganas de concretar. Lo pensamos muchas veces, pero es difícil. Que se haya dado es algo muy lindo. Creo que es algo muy especial para la gente que no tiene la chance de ir a verme. Si bien tengo un montón de apoyo es complicado",
"Fue impresionante la velocidad de reacción con la que se armó todo para traer un auto hasta acá. Si bien es algo que llevó su tiempo y su laburo estoy muy impresionado con la profesionalidad de la gente que armó este evento. Me emociona que haya tantos argentinos alrededor mío. Es un sueño hecho realidad. Estoy muy agradecido con todos los que lo hicieron posible", contó.
Luego, sumó en su relato: "Lo hago por mí pero también por ellos. Ver que la gente da tanto para verme correr... Traerles el auto acá para que no tengan que hacer un esfuerzo tan grande para viajar al exterior y apoyarme es algo que tenía ganas de hacer. Es un honor. Ojalá lo disfruten y salga todo muy lindo".
Por otra parte se refirió a la empatía que tiene con los niños debido a que en su niñez también fue fanático de las figuras del automovilismo: "Ver que generé algo tan lindo en los chicos y en gente que no tiene ni idea del automovilismo o que quieran andar en karting e ir al autódromo vuelve todo mucho más especial. Saber que tengo algo que ver en todo eso me pone feliz. Me acuerdo que cuando era chico iba a ver el TC y era mi sueño encontrarme con un piloto. Poder dar eso de vuelta... se me escapa un lagrimón".
"Yo siento que se generó algo muy distinto con lo que pasa con otros pilotos. No vi esto con otro rookie en el último tiempo. Para mí lo que se generó con mi llegada, más allá del deporte, fue algo muy lindo. El domingo 500.000 personas no sé dónde van a entrar. Tener la chance de que gente a la que le guste o no igualmente quiera vivir esto o conocerme es algo que trasciende. Y es difícil de generar. Si bien amo la Fórmula 1 mi gran objetivo como persona es dejar una huella y que la gente me quiera conocer", contó.
Otras frases de Colapinto
- "Que se sumen los medios oficiales de la F1 es algo único. A ningún roadshow fueron. Que tengan la necesidad de venir o lo vean como algo positivo es algo importante para la Argentina y también para mí. Nos permite demostrar lo que puede generar un evento así. Es importante para que vuelvan al país, es el primer pasito: mostrar lo que genera este deporte. La forma más fácil de explicársela es en la pista, o en la Avenida".
- " Voy a manejar un auto de Fangio. Me emociona igual que el Alpine o mucho más. Va a ser un momento muy lindo. Tengo muchísimas ganas. Será algo único".
- "Sé que están a las puteadas por el tránsito. Le pido disculpas a los vecinos"
- " Lo vivo como algo que me potencia, me da mucha energía y me genera algo muy lindo en el cuerpo. Y lo hicimos posible. Que mi familia me pueda ver en un auto tan de cerca... mi abuela, que pueda venir y verme acá en mi país. Son muchas cosas lindas las que me pasan. Volver siempre es especial y me recarga. Volver a mi país y mi casa me pone los pies en la tierra. Haber cumplido mi sueño es algo que al final estoy tratando de disfrutar y vivirlo al máximo. Si bien vamos a disfrutar este finde en Buenos Aires también estamos enfocados en Miami. Espero que disfruten".
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