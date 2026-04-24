La emoción de Franco Colapinto previo al Road Show en Capital Federal: "Es un sueño que tenía de chiquito"

El piloto de Alpine brindó una conferencia de prensa en el país y dejó en claro su emoción por realizar el evento ante una multitud de gente.

Franco Colapinto palpita el mega evento que se realizará el próximo domingo en la Capital Federal ante una multitud de fanático que esperan por ver al piloto de la Fórmula 1 que aprovechó el tiempo libre que le otorgó la suspensión de los Gran Premio de Bahrein y Arabia Saudita. Este viernes, el piloto brindó una conferencia de prensa y expresó sus sensaciones.

"Estoy muy contento de volver al país. Es muy lindo reencontrarme con mi gente. Es un sueño que tenía de chiquito con muchas ganas de concretar. Lo pensamos muchas veces, pero es difícil. Que se haya dado es algo muy lindo. Creo que es algo muy especial para la gente que no tiene la chance de ir a verme. Si bien tengo un montón de apoyo es complicado",

"Fue impresionante la velocidad de reacción con la que se armó todo para traer un auto hasta acá. Si bien es algo que llevó su tiempo y su laburo estoy muy impresionado con la profesionalidad de la gente que armó este evento. Me emociona que haya tantos argentinos alrededor mío. Es un sueño hecho realidad. Estoy muy agradecido con todos los que lo hicieron posible", contó.

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Luego, sumó en su relato: "Lo hago por mí pero también por ellos. Ver que la gente da tanto para verme correr... Traerles el auto acá para que no tengan que hacer un esfuerzo tan grande para viajar al exterior y apoyarme es algo que tenía ganas de hacer. Es un honor. Ojalá lo disfruten y salga todo muy lindo".

Por otra parte se refirió a la empatía que tiene con los niños debido a que en su niñez también fue fanático de las figuras del automovilismo: "Ver que generé algo tan lindo en los chicos y en gente que no tiene ni idea del automovilismo o que quieran andar en karting e ir al autódromo vuelve todo mucho más especial. Saber que tengo algo que ver en todo eso me pone feliz. Me acuerdo que cuando era chico iba a ver el TC y era mi sueño encontrarme con un piloto. Poder dar eso de vuelta... se me escapa un lagrimón".

"Yo siento que se generó algo muy distinto con lo que pasa con otros pilotos. No vi esto con otro rookie en el último tiempo. Para mí lo que se generó con mi llegada, más allá del deporte, fue algo muy lindo. El domingo 500.000 personas no sé dónde van a entrar. Tener la chance de que gente a la que le guste o no igualmente quiera vivir esto o conocerme es algo que trasciende. Y es difícil de generar. Si bien amo la Fórmula 1 mi gran objetivo como persona es dejar una huella y que la gente me quiera conocer", contó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/todonoticias/status/2047671803770806691&partner=&hide_thread=false Colapinto: "Estoy feliz de estar acá, de ver a la gente. Lo hago por mí, pero mucho más por los argentinos. Disfruto darles algo de vuelta, algo chiquito, traerles el auto acá para que no tengan que hacer el esfuerzo tan, tan grande de viajar al exterior para apoyarme" pic.twitter.com/ROTLDbR3M3 — TN - Todo Noticias (@todonoticias) April 24, 2026

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