La impresionante maniobra de Franco Colapinto en Mónaco para esquivar a Max Verstappen

El argentino protagonizó una carrera compleja en Montecarlo, pero de todas formas se las ingenió para realizar un impresionante giro.

Franco Colapinto protagonizó una de las maniobras más destacadas de la largada del Gran Premio de Mónaco al esquivar con reflejos el Red Bull de Max Verstappen , que quedó detenido en la grilla apenas se apagaron los semáforos. El argentino reaccionó en una fracción de segundo, movió su Alpine hacia la derecha y evitó un impacto que podría haber complicado su carrera desde el primer metro.

La acción se volvió viral en redes sociales y fue celebrada por fanáticos y especialistas, que destacaron la rapidez de reacción del piloto de Pilar en uno de los circuitos más estrechos y exigentes del calendario. El incidente tuvo como protagonista involuntario al neerlandés , cuyo monoplaza sufrió una rotura de motor justo en el momento de la partida. Mientras el resto del pelotón aceleraba rumbo a la primera curva, el pentacampeón de la Fórmula 1 permaneció inmóvil sobre el asfalto de Montecarlo , generando una situación de alto riesgo.

El corredor bonaerense fue uno de los primeros en encontrarse con el obstáculo y logró evitarlo sin perder el control de su auto, una maniobra que recordó a otras acciones similares que protagonizó en la temporada. “Todas las carreras te esquiva uno en la largada”, ironizaron algunos usuarios en redes sociales al recordar la sangre fría del argentino en momentos críticos.

Del otro lado, Verstappen no ocultó su desconcierto ante la falla mecánica que lo dejó fuera de competencia antes de tiempo. “¿Qué mierda está pasando?”, preguntó por radio mientras intentaba comprender el origen del problema. Aunque logró mover el auto hasta los boxes, el diagnóstico fue contundente: el motor estaba roto y no había posibilidad de continuar.

Más tarde, una de las grandes figuras del Gran Circo explicó: “Antes de la salida fue horrible, no había ninguna consistencia. Luego el motor se detuvo por completo. Después de la primera curva recuperé parte de la potencia, pero el sonido era muy malo. Tuvimos que llevar el coche al garaje por necesidad”.

Un Gran Premio repleto de accidentes

La carrera continuó con un desarrollo caótico que incluyó múltiples neutralizaciones, accidentes y siete abandonos. Entre los incidentes más importantes estuvieron los choques de Lance Stroll y Charles Leclerc, que obligaron a la aparición del auto de seguridad e incluso a una bandera roja cuando faltaban pocas vueltas para el final. En medio de ese contexto, el ex Williams llegó a acercarse a la zona de puntos, pero una sanción de cinco segundos por exceso de velocidad en los boxes terminó condicionando sus posibilidades de avanzar en la clasificación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2063657064509886539&partner=&hide_thread=false BUEN GESTO: Franco Colapinto y su pedido de disculpas a Carlos Sainz por tocarlo tras el relanzamiento.



#MonacoGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/EyqaexJE5y — SportsCenter (@SC_ESPN) June 7, 2026

El argentino también sufrió contactos durante los relanzamientos y daños en su monoplaza, factores que lo relegaron en el clasificador definitivo. Finalmente cruzó la meta en el 15° puesto, lejos de la pelea por los puntos, en una jornada dominada por Kimi Antonelli: el joven italiano de Mercedes consiguió una nueva victoria para afianzarse al frente del campeonato, mientras Lewis Hamilton e Isack Hadjar completaron el podio.