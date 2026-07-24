El regreso del fútbol ya tiene la polémica de la fecha: el penal que no le dieron a Gimnasia

Racing le ganó por 2 a 1 al Lobo de La Plata, con una jugada que protestaron todos los jugadores y donde el VAR no intervino.

El regreso del fútbol argentino dejó una polémica fuerte en el Cilindro de Avellaneda. Racing le ganó 2-1 a Gimnasia de La Plata por la primera fecha del Torneo Clausura , pero el cierre del partido quedó marcado por un penal que todo el Lobo reclamó y que ni el árbitro ni el VAR sancionaron.

La jugada ocurrió cuando al encuentro le quedaban unos cinco minutos más el tiempo agregado. Santiago Sosa fue a despejar una pelota dentro del área y, en el movimiento, terminó impactando a Agustín Auzmendi , que se había cruzado en el camino. El delantero de Gimnasia cayó al piso con gestos de dolor y sus compañeros pidieron la falta de inmediato.

Nicolás Ramírez , árbitro del partido, dejó seguir en un primer momento y luego esperó la revisión desde el VAR . Sin embargo, Gabriel Paletta no lo llamó para observar la acción en el monitor, por lo que la decisión inicial se mantuvo y Gimnasia se quedó sin la posibilidad de tener un penal sobre el final.

La situación tuvo un cierre todavía más polémico: Auzmendi, que se levantó después de quedar tendido en el césped, terminó amonestado. Así, el triunfo de Racing quedó atravesado por la primera gran discusión arbitral del Clausura.

Así fue la victoria de Racing sobre Gimnasia de La Plata

Racing pudo hacer valer en el marcador un partido en el que tuvo una gran cantidad de situaciones de peligro y derrotó a Gimnasia La Plata por 2-1 al final del partido que disputaron este viernes, por la primera fecha del Torneo Clausura 2026.

En un partido disputado en el estadio Presidente Perón, el local ganaba desde los cinco minutos con el tanto del volante Matko Miljevic, mientras que el lateral Bautista Barros Schelotto lo empató a los 31 del primer tiempo y el defensor Nazareno Colombo sentenció el resultado, en 23 de la segunda mitad.

Con el triunfo, el equipo en el que hizo su debut en el torneo local Juan Pablo Vojvoda es duodécimo en la tabla anual, con 24 puntos y a dos de la zona de acceso a la Copa Sudamericana 2027, mientras que el conjunto platense es décimo en el mismo listado, con 26 unidades.

En la próxima fecha, la “Academia” deberá visitar a Rosario Central, este martes 28 de julio a las 21:15, mientras que los dirigidos por Ariel Pereyra recibirán a River el miércoles 29, a las 19:15.

Los goles del partido

Una floja salida desde el fondo de Gimnasia permitió que el volante Matías Zaracho recupere y juegue la pelota al medio, para que Miljevic aparezca por sorpresa, cerrándose desde la izquierda, y defina de primera al gol.

MILJEVIC PUSO EL PRIMERO PARA RACING



La academia aprovechó la mala salida del Lobo y Matko no perdonó.



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Gimnasia marcó el 1-1 a los 31 minutos a partir de una “avivada” del volante Ignacio Fernández, que jugó rápidamente un tiro libre para habilitar el desborde del lateral Pedro Silva Torrejón, cuyo centro atrás fue empujado al gol por Bautista Barros Schelotto.

¡NO ESTÁ NICO, PERO SÍ BAUTI! Barros Schelotto capturó el rebote de Cambeses, luego del tiro libre rápido de Nacho Fernández y el disparo de Auzmendi, y marcó el 1-1 de Gimnasia ante Racing en El Cilindro.



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Racing pudo volver a ponerse en ventaja a los 23 minutos de la segunda mitad, con un córner en el que Miljevic puso la pelota en el primer palo para el cabezazo del defensor Nazareno Colombo, que pudo superar al guardameta “Tripero” y poner el 2-1.