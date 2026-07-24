Marc Cucurella se quebró al hablar de su hijo y contó por qué se deja el pelo largo

El lateral izquierdo de España, que conquistó el Mundial 2026, abrió su corazón y reveló uno de sus puntos más débiles.

Uno de los jugadores claves de España en la conquista del Mundial 2026 , donde vencieron por 1 a 0 a la Selección Argentina , fue Marc Cucurella . El lateral izquierdo ex Chelsea, que firmó su traspaso al Real Madrid durante la Copa del Mundo, mostró su lado más personal al visibilizar la situación de su hijo, que fue diagnosticado con autismo.

La mayor prioridad del español en su vida es el cuidado de su hijo y lo mostró recientemente en una entrevista al declarar: " Tengo un hijo con autismo. Ojalá no tuviera ni un céntimo, con tal de que mi hijo estuviera sano”.

Uno de los rasgos más peculiares de este jugador es su pelo: largo, con rulos y agarrado por una vincha, lo que genera una melena prominente sobre su espalda. Cucurella contó que este peinado es por su hijo: “Me dejo crecer el pelo porque a él le gusta. Para que, si algún día me olvida, al menos pueda reconocerme por mi pelo”.

Sobre cómo llegó el diagnóstico, dijo: "No tenía contacto visual, no hablaba, lo veíamos muy pasota, no prestaba atención". Aunque en un principio, ni él ni su pareja relacionaban esas características con el autismo: "Mateo era súper cariñoso y no me cuadraba que lo fuera".

Las sospechas comenzaron en ese entonces: “Empezamos a notar diferencias con los otros niños. Tampoco acababa de saber si eran cosas normales, si podían tardar más o si simplemente era diferente”. Luego, un diagnóstico médico confirmaría la situación.

Claudia Rodríguez es la mujer que acompaña a Marc Cucurella. En la entrevista que brindaron juntos, ella contó: “Busqué un colegio con terapias para niños con autismo y me lo llevé a ese colegio aún sin diagnóstico. Mi objetivo es que sea feliz“. De hecho, la pareja buscó una institución similar en Madrid antes de decidir dejar Londres.

Sobre cómo influyó esto en su relación, explicó: “Algo así te puede separar o unir porque es un tema muy complicado, pero nosotros nos unimos muchísimo y siempre pensando en el bien de Mateo”.

"Te pilla joven y no es lo que te esperas, porque es duro y tiene lo suyo. Me equivocaré mucho, pero estoy tranquila porque cada vez que tomo una decisión es por el bien de él”, agregó.

"Mateo es su debilidad. Está todo el día en esta lucha conmigo de intentar sacar lo mejor para él. Tendrá muchas cosas en su vida, pero lo primero es Mateo", finalizó sobre la relación entre Marc y su hijo.

La promesa de Marc Cucurella tras ganar el Mundial 2026

Marc Cucurella volvió a referirse a la insólita promesa que realizó antes del Mundial 2026, luego de que España derrotara por 1 a 0 a la Selección Argentina y se consagrara campeona del mundo en el MetLife Stadium de Nueva York-Nueva Jersey.

El lateral izquierdo había asegurado que, si la “Furia Roja” levantaba la Copa del Mundo, se tatuaría la cara de su entrenador Luis de la Fuente, una frase que en su momento sonó como una broma, pero que ahora quedó en primer plano tras el título español.

“No lo sé todavía. Tengo que pensar a ver dónde me lo pongo. También la gente me preguntará, entonces no tiene que ser en un sitio visible, pero bueno”, expresó Cucurella en la rueda de prensa posterior a la victoria ante Argentina.