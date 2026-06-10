La chocaron desde atrás, murió horas después y acusan al conductor de escapar sin ayudarla.

La joven circulaba en bicicleta por una calle de Centenario cuando fue embestida por una camioneta. La fiscalía formuló cargos por homicidio culposo agravado.

Un traslado desde el trabajo hasta su casa en bicicleta terminó convertido en una tragedia que todavía golpea a Centenario. Una joven fue embestida desde atrás por una camioneta , cayó violentamente hacia la banquina y sufrió heridas gravísimas. Según la acusación fiscal, el conductor no se detuvo a asistirla y se alejó del lugar después del impacto.

Por ese hecho, la fiscal del caso Lorena Juárez formuló cargos contra C.A.C., acusado de haber provocado la muerte de Micaela Lorena Blanco mediante una conducción imprudente y antirreglamentaria. La audiencia se realizó este miércoles y contó también con la intervención de la funcionaria Cynthia Tobares, en representación del Ministerio Público Fiscal .

La acusación marca un avance importante en la causa que investiga el siniestro vial ocurrido el 9 de noviembre de 2024, alrededor de las 6:40, sobre calle Jaime de Nevares, a la altura de la empresa Dos Aguas, en la ciudad de Centenario.

De acuerdo con la teoría del caso presentada por la fiscalía, Micaela circulaba en una bicicleta marca Giant en sentido oeste-este. Por la misma calle y en igual dirección avanzaba una camioneta Volkswagen Saveiro conducida por el imputado. En esas circunstancias, el vehículo impactó desde atrás a la joven ciclista.

Micaela Balnco ciclista atropellada.jpg Micaela Blanco tenía 27 años y vivía en Cinco Saltos. Era oriunda de Corrientes y su familia vino a la región.

El golpe fue de tal magnitud que la víctima fue despedida hacia la banquina. La bicicleta, según los datos incorporados a la investigación, quedó a unos 28 metros del lugar donde se produjo el impacto. Ese elemento forma parte de la reconstrucción que busca determinar cómo ocurrió la colisión y cuál fue la conducta del conductor antes y después del hecho.

Para la fiscalía, el punto central no solo está puesto en la forma en que se produjo el choque, sino también en lo que ocurrió inmediatamente después. Según sostuvo Juárez en la audiencia, tras embestir a la joven, el conductor no frenó, no permaneció en el lugar, no pidió ayuda y tampoco brindó asistencia. Por el contrario, continuó su marcha.

La víctima fue auxiliada y trasladada de urgencia al hospital, pero las lesiones sufridas eran extremadamente graves. Durante la audiencia, la fiscal explicó que Micaela Blanco sufrió múltiples traumatismos, entre ellos un traumatismo craneoencefálico grave. Pese a la atención médica recibida, murió ese mismo día, a las 20:15.

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El accidentado traslado

En la audiencia también se aclaró una circunstancia que formó parte de la investigación: durante el traslado sanitario, la ambulancia que llevaba a la joven sufrió un siniestro vial. Sin embargo, la fiscalía indicó que ese episodio no tuvo incidencia en el fallecimiento. De acuerdo con la investigación, la causa de la muerte estuvo vinculada a las lesiones provocadas por el impacto inicial.

Con esos elementos, Juárez le atribuyó a C.A.C. el delito de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo con motor, y por la omisión de socorrer a la víctima. La acusación fue realizada en carácter de autor.

La figura penal elegida por la fiscalía apunta a dos aspectos centrales: por un lado, la presunta responsabilidad del conductor en el choque que terminó con la vida de la joven; por otro, la conducta posterior al impacto, al no detenerse para asistirla ni dar aviso inmediato a las autoridades.

Accidente Ambulancia Avenida Argentina y Leloir (5).JPG Claudio Espinoza

Tras escuchar el planteo del Ministerio Público Fiscal, el juez de garantías Luciano Hermosilla tuvo por formulados los cargos y fijó un plazo de cuatro meses para completar la investigación.

Durante ese período, la fiscalía deberá avanzar con las medidas pendientes para reunir más pruebas, profundizar la reconstrucción del hecho y definir los próximos pasos del proceso judicial. La causa continuará bajo investigación mientras se busca establecer la responsabilidad penal del conductor por la muerte de la joven ciclista.