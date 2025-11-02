Emotivo homenaje a Micaela, la ciclista que murió al volver del trabajo y salía adelante vendiendo alfajores

A un año de su muerte, Estrellas Amarillas pintará un símbolo en la ruta donde murió Micaela Blanco. Una historia que conmovió al Alto Valle.

Micaela Blanco tenía 27 años y vivía en Cinco Saltos. Era oriunda de Corrientes y su familia vino a la región.

El sol recién empezaba a subir sobre el Alto Valle cuando Micaela Blanco , de apenas 27 años, completaba su jornada laboral en el casino de Centenario . Desde Corrientes había llegado a la Patagonia con la voluntad de labrar un futuro distinto, tomando la bicicleta como medio de vida, de regreso hacia su casa en Cinco Saltos.

Era sábado 9 de noviembre de 2024. El trayecto de regreso se convertiría es un inesperado camino de muerte, como una más sincera metáfora de lo que sucede con las rutas de la región. Micalea había llegado a la ciudad con mucho esfuerzo, y todos la conocían porque vendía alfajores , para sustentarse.

Iba por la banquina de la calle Jaime de Nevares, sin casco, en contramano, como era por momentos la rutina de quienes optan la bici en una ruta sin ciclovía. Aproximadamente a las 6.25, una camioneta Saveiro la embistió . El conductor tenía 1,77 g/l de alcohol en sangre, huyó del lugar y la dejó tendida en la banquina, con la bicicleta destrozada y el mundo de quienes la conocían comenzando a girar hacia otro eje: el mundo de la tragedia.

Pero la secuencia fue aún más cruel para la joven Micaela. Cuando era trasladada al hospital en una ambulancia, el vehículo de emergencia fue impactado por otra camioneta en pleno centro de Neuquén capital, frente al hotel Hilton, volcó, y el drama se hizo mucho más grande. Herida, con muerte cerebral declarada, la joven murió poco después.

La región se conmocionó y la noticia rápidamente se viralizó en los medios nacionales. En Cinco Saltos y Centenario, amigos, compañeros de trabajo y vecinos comenzaron a preguntarse no solo quién detendría al responsable, sino por qué circunstan­cias tan frecuentes -ciclistas en ruta, vehículos que no respetan banquinas, escasas medidas de protección- seguían dando como saldo historias como esta.

Este viernes, a las 18, la agrupación Estrellas Amarillas de Centenario, a cargo de Viviana Huichaqueo, junto a familiares y amigos de Micaela convocan a una jornada en el lugar exacto del siniestro, a un año de la muerte de Micaela Blanco. Sobre el asfalto, pintarán una estrella amarilla, símbolo de memoria, prevención y justicia vial. Las cinco puntas de la estrella representan ley, educación, memoria, prevención y justicia.

Una amiga de Micaela la recordó en su momento en las redes sociales. “Desde que te conocí, Micaela Blanco, cuando llegaste a esta hermosa ciudad, buscaste siempre superarte… Te vi superar situaciones difíciles… pero siempre salías adelante”.

Esas palabras flotarán en el viento junto a las bicicletas, los cascos, y la sombra de lo que pudo haber sido una mañana más de ida y vuelta al trabajo.

Estrellas Amarillas: la convocatoria a todo el Alto Valle

La estrella que se pintará rememorará a Micaela y es un mensaje para quienes circulan por ese tramo de la ruta. Para sus compañeros en el casino, para quienes la conocían como vendedora de alfajores caseros que recién había conseguido estabilidad laboral, para los vecinos de Cinco Saltos que la veían pasar todas las mañanas… la jornada del 9 de noviembre se convierte en catarsis y reclamo.

La convocatoria es abierta y quienes puedan llevar algo propio -un casco, una lámpara, un cartel- serán bienvenidos.