Así será el Cyber Monday 2025: descuentos, IA y una web que aprende de tus gustos

El evento se realizará del 3 al 5 de noviembre con casi mil marcas participantes y un contexto de retracción en las ventas minoristas.

Este lunes comienza el Cyber Monday 2025 , un evento que cada año concentra la atención de consumidores y empresas en todo el país. Casi 1.000 firmas lanzarán descuentos, promociones y planes de financiación en cuotas sin interés, con el objetivo de reactivar el consumo en un contexto marcado por la caída de las ventas minoristas.

Organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) , el evento se desarrollará entre el 3 y el 5 de noviembre , y reunirá a empresas de todas las escalas: desde grandes cadenas hasta pequeñas y medianas empresas , que representan el 46% de los participantes . Desde la organización destacan que esta fecha se ha consolidado como una oportunidad clave para que las pymes logren mayor exposición frente a las grandes marcas del mercado.

Las proyecciones son optimistas: los comercios esperan multiplicar entre tres y cinco veces el volumen habitual de ventas durante los tres días del Cyber Monday. Según la CACE, en estas jornadas se concentra una facturación equivalente a entre 9 y 15 días de ventas normales .

Cyber Monday.jpg Serán tres días para reactivar el consumo en todo el sector, donde casi 900 empresas de distintos rubros participarán.

El contexto económico, sin embargo, imprime un matiz particular a la edición 2025. En un escenario de consumo retraído, las empresas apuestan fuerte a la fecha para incentivar la demanda, mientras que los consumidores, más cautelosos, planifican y comparan precios con mayor detenimiento antes de concretar una compra.

“El consumidor actúa con mayor cautela, compara y planifica antes de comprar”, explicó Gustavo Sambucetti, director de la CACE. Según el especialista, las fechas comerciales como el Cyber Monday suelen tener distintos efectos según el ciclo económico: “En escenarios de retracción, los usuarios tienden a posponer compras y las concretan durante los eventos; mientras que, en contextos de inflación elevada, predomina la urgencia por anticipar gastos antes de una devaluación”.

Nuevas funciones y experiencia personalizada

La edición 2025 llega con innovaciones diseñadas para mejorar la experiencia de los usuarios. Una de las principales novedades es la sección “Al toque”, que permite personalizar el sitio de acuerdo con los intereses de cada visitante. El sistema posibilita filtrar por categorías, ver descuentos en tiempo real, comparar precios entre marcas, acceder a envíos gratuitos y descubrir las ofertas más recientes.

Cyber-Monday.jpg Cyber Monday Argentina 2020, el evento de comercio electrónico

Otra incorporación destacada es Cybot, un asistente conversacional basado en inteligencia artificial. Este chatbot ayuda a resolver consultas sobre productos, marcas y beneficios, orientando la navegación para que los usuarios encuentren más rápido las ofertas que buscan.

Las secciones del sitio oficial

El portal del Cyber Monday ofrece una amplia variedad de contenidos interactivos y beneficios:

MegaOfertas : más de 15.000 promociones disponibles.

Descolocados , Historias y MegaOfertas top estrella : espacios temáticos con productos destacados.

MegaOfertas Bomba y Noche Bomba : descuentos de alto impacto en horarios específicos.

Más clickeados : un ranking con los productos más populares.

Filtros avanzados : cuotas sin interés, descuentos 2x1 o 3x2, orden por precio, talles y colores.

Buscador de beneficios bancarios, que permite conocer las promociones de las distintas entidades financieras.

tips-cyber-monday-portada.jpg

Datos del comercio electrónico argentino

El crecimiento del ecommerce en la Argentina continúa siendo sostenido. De acuerdo con datos de la CACE, el canal digital ya representa el 25% del total de ventas para las empresas que tienen presencia física y online.

Entre enero y junio de este año, el comercio electrónico nacional registró una facturación de 15,3 billones de pesos, un aumento del 79% respecto al mismo período de 2024. En ese lapso se concretaron 149,5 millones de órdenes de compra, lo que implica una suba del 46%, con un ticket promedio de 102.449 pesos.

En la edición anterior del Hot Sale, el nivel de descuento promedio alcanzó el 30%. Por rubro, se destacaron: Salud y Belleza (36%), Gastronomía y Bodega (35%), Muebles (32%), Bebés y Niños (32%), Indumentaria y Deportes (30%), y Electrodomésticos (25%).