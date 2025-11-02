Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior

El Presidente comunicó la decisión este domingo a través de sus redes sociales. El dirigente tendrá un rol clave en la negociación con gobernadores.

El presidente Javier Milei designó este domingo al dirigente del PRO Diego Santilli como nuevo ministro del Interior de la Nación , en reemplazo de Lisandro Catalán , quien presentó su renuncia días atrás junto con el ahora exjefe de Gabinete, Guillermo Francos . La decisión se conoció a través de un mensaje que el mandatario publicó en sus redes sociales durante la tarde.

“ Tenemos ministro del Interior. Bienvenido Colo Santilli . Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro. VLLC! Fin”, escribió Milei en su cuenta oficial.

La designación de Santilli marca un nuevo movimiento en la estructura política del Gobierno, en medio del proceso de reconfiguración del Gabinete que Milei viene realizando tras las elecciones legislativas del pasado 26 de octubre que tuvo a Santilli como principal figura de la campaña luego de la que José Luis Espert decline su candidatura en el marco de un escándalo.

Al igual que Manuel Adorni, recientemente anunciado como Jefe de Gabinete, Santilli no asumirá en el rol legislativo para el que fue electo.

La salida de Francos y de Catalán respondió a diferencias internas sobre el rumbo del diálogo con las provincias, especialmente en relación con el reparto de fondos y el respaldo a las reformas en el Congreso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1985089736919445826&partner=&hide_thread=false TENEMOS MINISTRO DEL INTERIOR:

Bienvenido Colo Santilli.



Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro.… pic.twitter.com/8IHIUkVT5O — Javier Milei (@JMilei) November 2, 2025

La carrera de Diego Santilli

Diego Santilli, conocido como "el Colo", es un dirigente con trayectoria dentro del PRO y uno de los nombres de peso en la coalición opositora. Fue vicejefe de Gobierno porteño durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta y luego se desempeñó como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, banca que renovó en las elecciones legislativas de este año, donde se impuso como cabeza de lista de La Libertad Avanza en alianza con sectores del PRO.

La elección de Santilli busca reforzar el perfil político y negociador del Ministerio del Interior, especialmente de cara a la nueva composición del Congreso a partir de diciembre. Su tarea será central para articular acuerdos con los gobernadores y bloques parlamentarios, en una etapa en la que el oficialismo intentará avanzar con un nuevo paquete de reformas estructurales, entre ellas la reforma laboral, fiscal y penal, según lo anticipado por el propio Milei.

La renuncia de Guillermo Francos y Lisandro Catalán

La salida de Guillermo Francos del Gabinete se conoció el viernes por la noche y fue confirmada oficialmente el sábado. En ese mismo anuncio, Milei había adelantado que Francos asumiría como presidente de YPF, en un giro inesperado que evidenció el cambio de estrategia en la relación con los gobernadores, tras la aprobación de la Ley Bases y la reconfiguración del mapa legislativo.

Junto con Francos, dejó su lugar su ladero en la gestión, Lisandro Catalán, que estuvo en el cargo poco más de un mes.

El Ministerio del Interior ha sido, desde el inicio del gobierno de La Libertad Avanza, una de las carteras más sensibles. Bajo la gestión de Francos y Catalán, se había convertido en el canal principal de comunicación con los mandatarios provinciales. Ahora, ese rol recaerá en Santilli, quien deberá consolidar el diálogo político en una etapa marcada por los desafíos fiscales, las negociaciones presupuestarias y la implementación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

La oficialización del nuevo ministro se espera para las próximas horas mediante decreto. Hasta el momento, Santilli no ha hecho declaraciones públicas tras el anuncio.