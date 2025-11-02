Matricidio: la Justicia declaró inimputable al hombre que asesinó a su madre en Villa María

Tras una pericia interdisciplinaria, se determinó que Carlos Daniel Gómez no comprendía la criminalidad de sus actos. Será internado.

La Justicia declaró inimputable a Carlos Daniel Gómez , de 38 años, acusado del estremecedor matricidio ocurrido en el barrio Lamadrid de Villa María , donde murió su madre, Mónica Viviana Salguero , de 62 años.

La decisión judicial se basó en un informe pericial clave que concluyó que el acusado no puede ser considerado responsable penalmente por sus actos, debido a una alteración de sus facultades mentales.

Como consecuencia, se dispuso su internación provisional en el Hospital Emilio Vidal Abal de Oliva , un centro especializado en salud mental. La medida fue efectivizada el 27 de octubre , según informó la Fiscalía de Instrucción del Tercer Turno.

El fiscal René Bosio, a cargo de la causa, explicó que la resolución se adoptó luego de una evaluación interdisciplinaria ordenada tras analizar los antecedentes y las historias clínicas del acusado.

El informe fue elaborado por la perito Ana Folledo y la licenciada María de los Ángeles Bufados, quienes concluyeron que Gómez presenta factores psicopatológicos y psiquiátricos que afectan gravemente su capacidad de comprensión y control.

“El informe clínico advierte la presencia de elementos psicopatológicos compatibles con una alteración morbosa de sus facultades mentales”, detalló Bosio.

Según la pericia, al momento del crimen Gómez no pudo comprender la criminalidad de sus actos ni dirigir sus acciones, lo que fundamentó su inimputabilidad.

Las especialistas también señalaron que el hombre representa un riesgo grave e inminente tanto para sí mismo como para terceros, motivo por el cual recomendaron su internación inmediata en un establecimiento adecuado.

Con base en estas conclusiones, el fiscal Bosio solicitó la internación de Gómez en el Hospital Emilio Vidal Abal de Oliva, medida que fue autorizada por la Jueza de Control.

El fallo establece que las autoridades médicas del hospital deberán informar semanalmente al juzgado sobre la evolución del paciente y su estado general, garantizando un seguimiento judicial permanente de la situación.

Un crimen que conmocionó a Villa María

El caso se inició el 9 de octubre, cuando el cuerpo de Mónica Viviana Salguero fue hallado sin vida en su casa de la calle Periodistas Argentinos 484.

La autopsia determinó que la mujer recibió 34 puñaladas en distintas partes del cuerpo, con heridas de hasta cuatro centímetros de profundidad que afectaron órganos vitales como los pulmones y el corazón.

El informe forense estableció que la causa de muerte fue un shock hipovolémico producto de la pérdida masiva de sangre.

En la vivienda se secuestraron dos cuchillos manchados con sangre, considerados las armas utilizadas en el ataque.

Fuentes judiciales confirmaron que el acusado convivía con su madre y que se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico por esquizofrenia al momento del hecho.

De la imputación a la inimputabilidad

Inicialmente, Gómez había sido imputado por homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género, un delito que prevé prisión perpetua.

Sin embargo, tras el resultado de las pericias, la Justicia concluyó que no está en condiciones de afrontar un proceso penal, ya que no comprendía sus actos.

En consecuencia, se resolvió que permanezca internado de manera indefinida bajo control médico y supervisión judicial, en un contexto de tratamiento psiquiátrico especializado.