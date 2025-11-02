Con artistas nacionales y gastronomía de calidad, se viene la Fiesta del Chivito de Chos Malal

Será desde el 21 al 23 de noviembre. Fuerte apuesta del municipio para que no falte nada.

La Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción ya tiene todo preparado para vivir una nueva edición entre el 21 y el 23 de noviembre en Chos Malal . Con una grilla de artistas destacados, actividades gauchas, gastronomía regional y una propuesta renovada en su predio, el tradicional encuentro celebra su 17° edición consolidándose como uno de los eventos más representativos de la identidad neuquina.

El viernes 21 de noviembre actuarán Los Campedrinos y Piko Frank ; el sábado 22 será el turno de Los Herrera y Los Reales del Valle ; mientras que el domingo 23 cerrarán la fiesta Lucas Sugo y Dale Q’ Va .

El secretario de Relaciones Institucionales de la Municipalidad de Chos Malal, Maximiliano Siri, destacó que “esta es la edición número 17 de la fiesta y tenemos dos artistas nacionales por noche, sumado a las destrezas gauchas y a un campeonato de jineteada, y a toda la oferta gastronómica y de artesanías de la región”.

Embajador

La tradicional Globa de Chivos estará a cargo del chef embajador de la gastronomía neuquina, Moncho Vázquez, junto con un equipo de cocineros que ofrecerán tanto los clásicos chivos al asador como diferentes propuestas de gastronomía neuquina y clases abiertas de cocina. Siri explicó que “en una primera instancia Moncho va a tener 150 chivos a disposición, pero en realidad el convenio con la Cordecc es por 300”.

La Comisión Regional de Desarrollo de la Cuenca del Curí Leuvú (Cordecc) es un organismo dependiente del ministerio de Economía, Producción e Industria, creado en 1986, que trabaja para el desarrollo local de la región, apoyando a las familias rurales y mejorando los ingresos de los productores.

Aporte no reintegrable

Recientemente, el Gobierno de la Provincia otorgó un aporte no reintegrable de 200.081.286 pesos a la Corporación de Desarrollo de la Cuenca del Curí Leuvú (Cordecc), destinados a culminar la obra de instalación restrainer, así como la construcción de baños y vestuarios en el matadero frigorífico de ganado menor -que incluye chivos y corderos- que el organismo gestiona en Chos Malal.

Desde 2015, la Corporación tiene la concesión del matadero municipal de esa localidad, ubicado en un terreno del municipio. La obra es un requisito exigido por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) para emitir la habilitación correspondiente.

En el decreto -firmado por el gobernador Rolando Figueroa este jueves- se indica que el aporte representa un paso significativo hacia la mejora de la infraestructura necesaria para fortalecer la actividad económica en la región, beneficiando a los productores locales y promoviendo el desarrollo sostenible en la cuenca del río Curí Leuvú.

La municipalidad de Chos Malal ha expresado la necesidad de la ejecución de estas inversiones que serán de gran importancia para el acondicionamiento del matadero municipal, y cuyo monto está previsto en el presupuesto general. La dirección provincial de Administración y la Contaduría General de la provincia serán las encargadas del control y la transparencia en la administración de estos fondos.