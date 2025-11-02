Tragedia en Córdoba: un hombre murió calcinado tras chocar y quedar atrapado en su auto

El conductor impactó contra una columna de hormigón en la Ruta 5, a la altura de Los Cedros. Su vehículo se incendió de inmediato y no logró escapar.

Un trágico accidente se cobró la vida de un hombre en la madrugada de este domingo en Córdoba . La víctima murió calcinada tras chocar contra una columna de hormigón y quedar atrapada dentro de su vehículo, que se prendió fuego pocos segundos después del impacto.

El siniestro se registró alrededor de las 3:15 sobre la Ruta 5, a la altura de Los Cedros. De acuerdo con la información brindada por fuentes policiales, el vehículo —una Peugeot Partner— se estrelló violentamente contra una estructura de hormigón y de inmediato comenzó a arder en llamas.

Cuando los Bomberos Voluntarios y los servicios de emergencia llegaron al lugar, el rodado estaba completamente envuelto en fuego. A pesar del rápido accionar para controlar las llamas, el conductor, que viajaba solo, ya había fallecido cuando los rescatistas lograron acceder al interior del habitáculo.

El área fue rápidamente cercada por la Policía Judicial y personal de la Fiscalía de turno, que inició las pericias para determinar las causas exactas del siniestro. Hasta el momento, la víctima no había sido identificada oficialmente.

Según trascendió, los especialistas trabajan sobre diferentes hipótesis que podrían explicar cómo se produjo el impacto, sin descartar la posibilidad de que el conductor haya perdido el control del vehículo por una falla mecánica o una distracción al volante.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para reconstruir la dinámica del choque. En el lugar permanecen efectivos de la Policía Caminera y personal de Criminalística que recopilan evidencia y registran las huellas del accidente.

El medio local El Doce informó que se aguarda el resultado de las pericias y de la autopsia para conocer más detalles sobre el trágico episodio, que conmocionó a la comunidad de Los Cedros y zonas aledañas.

Otro hecho insólito: una mujer llevó a un hombre en el capot tras una discusión

En otro episodio vial que generó sorpresa e indignación, una discusión por un choque en Hurlingham terminó en una peligrosa secuencia que quedó registrada por las cámaras municipales.

Todo comenzó el domingo alrededor de las 17:30, en la intersección de Isabel del Maestro y Delfor Díaz, a metros de las vías del tren Urquiza. Una mujer de 35 años, que conducía un Volkswagen T-Cross, chocó de atrás a un Fiat 147 detenido en un semáforo.

De acuerdo con el relato de los testigos, tras el incidente la conductora intentó evitar la intervención policial y propuso “arreglar el choque” sin presentar la documentación del vehículo. El joven de 19 años que manejaba el Fiat se negó y exigió los papeles para tramitar el seguro.

Embed UNA MUJER DISCUTIÓ CON UN HOMBRE Y LO ARRASTRÓ EN EL CAPOT DURANTE SEIS CUADRAS



Tras chocar con un Fiat 147 y negarse a compartir sus papeles, la conductora de una Volkswagen T-Cross embistió al otro automovilista y lo llevó en el capot varias cuadras hasta que otro vehículo… pic.twitter.com/dTZXZXcpmB — Clarín (@clarincom) October 29, 2025

Fue entonces cuando la mujer subió nuevamente a su camioneta, aceleró y embistió al joven, que terminó trepado al capot para evitar ser atropellado. La conductora avanzó varios metros en contramano por la avenida Vergara, mientras el muchacho se aferraba al techo en un intento desesperado por no caer.

La persecución improvisada se extendió durante varias cuadras, hasta que otro vehículo logró interceptarla. El joven sufrió golpes leves y una crisis nerviosa, mientras que la mujer, que iba acompañada por una criatura, fue demorada por la Policía.

Ambos fueron trasladados a la seccional policial de Hurlingham. El hecho quedó caratulado como lesiones culposas, con intervención de la UFI N°1 de Morón.