Cristian Castro le hizo frente a las acusaciones de maltrato a su madre y fue letal

El artista mexicano llegó al país donde dialogó con un móvil de Intrusos y se encargó de desmentir los rumores.

Después de semanas de rumores acerca de un supuesto episodio de violencia entre Cristian Castro y su madre, Verónica Castro , el cantante decidió hablar públicamente. En diálogo con Intrusos, desde Córdoba y acompañado por su pareja, Mariela Sánchez, el artista mexicano desmintió tajantemente las acusaciones que circularon en los medios de su país.

“Vamos a estar todo el mes de noviembre en Argentina, quiero preparar bien mis shows. Estuve con mi mamá, gracias a Dios, y ella quiere venir a Córdoba”, comenzó diciendo el hijo de la legendaria actriz. “Gracias a Mariela pude reencontrarme con mi hermano. No sé por qué vuelven a salir las noticias de hace mucho tiempo”, agregó, visiblemente incómodo con la situación mediática.

Cristian también reconoció que existieron discusiones familiares en el pasado, pero negó de manera contundente cualquier tipo de agresión física. “No estaba de acuerdo con mi matrimonio y vivimos una situación de empujones, fue difícil. Éramos jóvenes, hubo jaloneos, empujones, discusiones y malas palabras, pero nunca hubo golpes”, aclaró. “Nunca en la vida voy a perder el control y empezar a golpear, menos a mi madre”, sentenció con firmeza.

CRISTIAN CASTRO RESPONDE A LAS FUERTES ACUSACIONES POR VIOLENCIA: "MIREN SI VOY A PERDER EL CONTROL Y GOLPEAR, MENOS A MI MADRE"@intrusos #Intrusos25Años pic.twitter.com/eC7QtNQfGI — América TV (@AmericaTV) October 28, 2025

El cantante aprovechó la entrevista para expresar el cariño y la unión que lo une actualmente a Verónica, con quien se reencontró recientemente en Miami. “Tuve varias fricciones con ella, pero yo la quiero tanto. Somos un objeto nuestro: yo soy suyo y ella es mía”, aseguró, dejando en claro que la relación entre madre e hijo atraviesa un buen momento en la actualidad.

Los rumores de violencia física entre Cristian y Verónica Castro

Las declaraciones de Cristian Castro llegan luego de que el periodista mexicano Maximiliano Lumbia asegurara que Verónica Castro habría sufrido graves lesiones en la columna por presuntas agresiones por parte del cantante. Sin embargo, tanto la actriz como su hijo desmintieron por completo esa versión.

Días atrás, Verónica Castro habló con el periodista y conductor de LAM, Ángel de Brito, y contó que se encuentra “súper bien, disfrutando en familia” y que su paso en silla de ruedas por el aeropuerto mexicano se debió únicamente a “comodidad para caminar” debido a molestias en la cadera.

De esta manera, Cristian Castro intentó poner fin a los rumores que lo involucran y centrarse en su próxima gira por Argentina, donde se presentará en diferentes ciudades durante noviembre.

El inicio de la gira de Cristian Castro por la Argentina será este 31 de octubre. En el marco de las celebraciones por Halloween, el artista mexicano se presentará en el Creepy Halloween, en el Playón Norte del Estadio Kempes. Además, se esperan más fechas para su gira "Hits Tour 2025" en Argentina, para la cual aún se esperan comunicados oficiales sobre sus presentaciones en otras ciudades, incluyendo Buenos Aires.

El artista mexicano tiene predilección por la Argentina a la hora de organizar sus tours por lo que nunca tiene problemas por agregar fechas o ciudades. Siempre Buenos Aires es su parada obligatoria y desde allí visita otros destinos en el país, aunque en esta oportunidad su primera parada será en Córdoba.