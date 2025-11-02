Tras el cruce con Javier Milei, Mauricio Macri habló sobre la designación de Diego Santilli: qué dijo

El líder del PRO había manifestado su descontento con la disposición del Presidente de reemplazar a Guillermo Francos con Manuel Adorni.

El expresidente Mauricio Macri felicitó este domingo a Diego Santilli tras ser designado como nuevo ministro del Interior por el presidente Javier Milei , y consideró que su incorporación al Gabinete nacional representa una oportunidad para avanzar con las reformas estructurales que el oficialismo impulsa en el Congreso.

“Es una incorporación muy positiva para el Gobierno. Como dirigente del PRO, de gran experiencia, confío en que podrá articular con los gobernadores la implementación de las reformas que necesitamos. Esta es una gran oportunidad para el futuro de la Argentina que todos queremos que salga bien”, publicó Macri en su cuenta de X.

La designación de Santilli fue confirmada por el propio presidente Milei a través de un mensaje en redes sociales, en el que destacó su rol articulador con los mandatarios provinciales y los legisladores nacionales. La decisión se conoció apenas dos días después del último encuentro entre Milei y Macri en la Quinta de Olivos, que finalizó sin un acuerdo político concreto entre ambos sectores.

milei santilli

Señales hacia el interior del Gobierno

Tras el respaldo del expresidente, el PRO también difundió un comunicado oficial en el que valoró la designación del “Colo” Santilli como “una gran noticia para el país” y destacó que su llegada al Ejecutivo “fortalece la gestión y el diálogo con las provincias”.

“Confiamos en que su experiencia y compromiso serán fundamentales para avanzar en las reformas que la Argentina necesita”, señaló el texto difundido por la cuenta oficial del partido.

Santilli viene de encabezar la lista de diputados nacionales de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, tras un acuerdo político con el PRO que desplazó a José Luis Espert de la contienda electoral. La lista fue la más votada en el distrito y reforzó los lazos entre ambas fuerzas.

Según fuentes del entorno del dirigente, el ofrecimiento del cargo fue realizado este mismo domingo por el presidente Milei durante una conversación telefónica. Santilli aceptó la propuesta mientras regresaba de un viaje familiar a Paraná, donde asistió a una competencia automovilística en la que participaba su hijo.

Desde la Casa Rosada consideran que su perfil puede facilitar acuerdos con los gobernadores y construir mayorías legislativas para avanzar con reformas fiscales, laborales y penales. Su designación se produjo tras la salida de Lisandro Catalán del Ministerio del Interior y Guillermo Francos de la Jefatura de Gabinete, cargo que asumirá el vocero Manuel Adorni.

Diferencias previas y el factor Macri

El respaldo de Macri a la designación se da en un contexto de tensiones entre el PRO y el Gobierno, que se intensificaron tras la renuncia de Francos. En un posteo publicado el sábado, el exmandatario había criticado la decisión de reemplazarlo por un funcionario “sin experiencia” y había sugerido que ese rol debía ser ocupado por Horacio Marín, actual titular de YPF.

“Lamento esta situación porque el país se encuentra frente a una oportunidad histórica que no puede desaprovechar. No he pedido ni pediré nada a título personal, pero me veo obligado a expresar mis preocupaciones porque nos une el futuro del país”, había escrito Macri.

La designación de Santilli, sin embargo, fue leída por sectores del PRO como un gesto de apertura del Gobierno hacia un eventual cogobierno con sectores aliados, aunque todavía persisten diferencias respecto a la coordinación política y la estrategia para la segunda etapa de gestión.