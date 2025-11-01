Manuel Adorni dijo que lo de Guillermo Francos era "un ciclo cumplido": cuándo asume

Los cambios en el gabiente nacional se anunciaron este fin de semana a casi una semana del triunfo oficialista en las elecciones legislativas.

El designado nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni , señaló que Guillermo Francos “había cumplido su ciclo”, tras anunciar públicamente su renuncia a formar parte del gobierno de Javier Milei .

“Francos es una persona sensacional, que hizo un aporte invaluable. Me ayudó mucho y yo le tengo mucho cariño y respeto”, dijo Adorni este sábado en diálogo con Radio Mitre.

Aseguró : “Sé perfectamente cómo articular el trabajo con los ministros porque tengo excelente comunicación con todos ellos y sus equipos de trabajo”.

En otro pasaje de la entrevista se refirió a Caputo. “Con Santiago siempre tuve una excelente relación y la tengo hasta hoy. Es una persona que me ha ayudado mucho en estos dos años”, indicó Adorni respecto de su relación con el asesor presidencial.

adorni medidas.png

Reunión con los gobernadores

El hasta ahora vocero presidencial sostuvo que “el Presidente en la reunión les manifestó que el diálogo con los que firmaron el Pacto de Mayo va a ser permanente”. Y dijo que “todos los gobernadores mostraron una predisposición increíble, así que vamos a avanzar en esas conversaciones”.

Adorni dijo que la reunión con los gobernadores “fue esperanzadora para todos los argentinos". También observó que los gobernadores están con ganas de colaborar para este cambio que proponen desde el gobierno nacional.

MILEI CON GOBERNADORES

Adorni indicó que para que asuma el cargo de jefe de Gabinete se realizará esta semana. “La jura va a ser el miércoles”, adelantó.

Reemplazará a Francos en la jefatura de Gabinete

Francos sorprendió el viernes con la presentación de su renuncia al cargo. Explicó que tomó esta decisión para que el Presidente "pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones nacionales del pasado 26 de octubre".

El ahora exfuncionario expresó: "Le agradezco profundamente la oportunidad de servir con lealtad y patriotismo a nuestro país y a su gobierno".

Francos también destacó lo que llamó una "extraña coincidencia" en su gestión: "Mi primer acto como Ministro del Interior y mi último como Jefe de Gabinete fueron reunir a los Gobernadores de las Provincias con el Poder Ejecutivo Nacional con el objeto de encontrar mecanismos de diálogo y generación de consensos".

Añadió: "Ha sido para mi un honor ser parte de un proyecto transformador que tiene por objeto encaminar a nuestro país en una senda de libertad y progreso. Sepa que, como hasta hoy, siempre podrá contar conmigo".