Mauricio Macri cuestionó la interna del gobierno: duro mensaje tras su reunión con Milei

Calificó de "desacertada" la decisión de reemplazar a Guillermo Francos por una persona "sin experiencia" como Manuel Adorni.

El expresidente Mauricio Macri cuestionó la designación de un inexperto Manuel Adorni para reemplazar en la jefatura de Gabinete a Guillermo Francos . Aseguró que “no eran buenas noticias ”.

El exmandatario se reunión en la noche del viernes con el presidente Javier Milei, casi al mismo tiempo que Francos confirmara su renuncia al cargo a través de su cuenta oficial del X (exTwitter). Se tomó casi 24 horas para expresarse a través de las redes sociales con un duro mensaje.

“La salida de un hombre con capacidad y equilibrio como Guillermo Francos, que para la ciudadanía representaba sensatez, para ser reemplazado por otro sin experiencia, no parece ser una buena noticia. Como le mencioné, existía la posibilidad de reemplazar a Francos por otra persona idónea de su equipo, con un perfil más técnico y mayor capacidad de conducción y coordinación de equipos, como Horacio Marín, actual presidente de YPF, que reúne todas las condiciones por su experiencia previa”, subrayó Macri sin medias tintas.

Fue luego de que el Presidente lo invitara a comer a Olivos, “en agradecimiento por el apoyo que le di en la semana más difícil de su gobierno antes de las elecciones”. Dijo en alusión a la candidatura de José Luis Espert por sus vínculos con una persona con pedido de extradición por narcotráfico.

javier milei mauricio macri

Reunión sin acuerdos

Contó que en el encuentro hablaron de temas pendientes. “La idea era pensar la mejor manera de reforzar los equipos y prepararse para esta segunda etapa, pero no logramos ponernos de acuerdo”, lamentó el presidente por el PRO.

Macir explicó, en su extenso mensaje, que el jefe de Gabinete de Ministros "es una figura esencial" porque debe coordinar los equipos políticos y de gestión en torno a una agenda y una estrategia.

"A esta decisión, a mi juicio desacertada, se suma la falta de resolución de las conocidas disputas internas del gobierno, claves en la hoja de ruta del futuro", advirtió el expresidente.

Prosiguió: "Lamento esta situación porque, tras el esfuerzo realizado, la revalidación de la gente en las urnas y el apoyo inédito de Estados Unidos, el país se encuentra frente a una oportunidad histórica que no puede desaprovechar".

Por último, Macri reiteró su desinterés por cubrir cargo alguno en lo que reste de la gestión. "Como el presidente ha dicho públicamente, yo no he pedido ni pediré nada a título personal, pero me veo obligado a hacer mi aporte y a expresar mis preocupaciones porque nos une el futuro del país".