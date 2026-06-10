Tras un hecho de vandalismo, la Municipalidad aseguró que restaurará la histórica máquina del tren del Parque Central

Se trata de la Trochita fundacional, que fue incendiada, y que había sido refaccionada hacìa poco tiempo. Está sobre calle Vecinalistas Neuquinos y suele ser visitada por los màs pequeños.

Desde la Municipalidad de Neuquén informaron el incendio en la histórica máquina del Parce Central fue como consecuencia de un acto de vandalismo , ocurrido durante la noche del lunes. E indicaron que se encarcarán de la restauración de la Trochita Fundacional "que sufrió importantes daños" en manos de anínimos.

Desyacaron que el hecho provocó un incendio que afectó parte de la histórica formación ferroviaria, considerada uno de los símbolos patrimoniales de la ciudad.

“ Vamos a realizar la recuperación completa de la estructura con mano de obra municipal. Es un trabajo que incluye herrería y pintura para reparar los daños ocasionados por el incendio”, señaló la subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional, Noelia Rueda .

La funcionaria informó que las tareas están planificadas y que ya se realizó la limpieza del trencito, e indicó que la restauración no se efectuó antes como consecuencia de la llovizna que cayó hasta hoy sobre la ciudad.

Se incendió la histórica máquina de tren del Parque Central de Neuquén

Valor patrimonial de los neuquinos

Reafirmó entonces el valor patrimonial que representa este espacio para los neuquinos pues, dijo, “la Trochita forma parte de nuestra historia y de nuestra identidad. Por eso tomamos la decisión de arreglarla para que las familias puedan seguir disfrutándola”.

Rueda recordó que el parque temático fue inaugurado el 19 de septiembre de 2025 por el intendente Mariano Gaido. “Fue una propuesta pionera que marcó el inicio de otras plazas temáticas que luego se desarrollaron en distintos sectores de la ciudad”, expresó.

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También, remarcó la importancia histórica que tiene el ferrocarril en el nacimiento de la capital neuquina: “La llegada del primer tren al paraje Confluencia, el 12 de julio de 1902, fue un acontecimiento fundamental que acompañó el crecimiento de la región y antecedió a la fundación de Neuquén como capital provincial”.

“Este espacio busca mantener viva la memoria ferroviaria de Neuquén y acercarla a las nuevas generaciones a través del juego y la recreación”, remarcó finalmente la subsecretaria.