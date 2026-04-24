Video: se quejó porque un motor no andaba y se lo tiró por la cabeza a un empleado

El hombre había reclamado varias veces por una falla eléctrica y le dijeron que se vaya a quejar al local. Ocurrió en General Rodríguez.

Una violenta escena se desató en un local de reparación de electrodomésticos ubicado en provincia de Buenos Aires . Un hombre discutió con los empleados del lugar por una supuesta falla en un motor y, a medida que el cruce verbal escaló, el hombre arrojó el motor a través del vidrio del mostrador.

El dramático episodio ocurrió este martes minutos después de las 16 en un comercio de General Rodríguez y quedó registrado en las cámaras de seguridad que estaban instaladas en el lugar.

De acuerdo con la información obtenida por El Trece, el hombre fue a quejarse por un service que le había colocado un motor que falló. Antes le había reclamado varias veces a quien le hizo el arreglo, pero esa persona le dijo que vaya a quejarse directamente al service.

Al llegar al lugar, le comentó la situación a los empleados y ante la no respuesta, reaccionó de manera violenta con un ataque de furia. En las imágenes se observa el momento en el que agarra con ambas manos el motor que se encuentra en el suelo y lo tira directamente contra el trabajador que lo estaba atendiendo.

un hombre fue a quejarse por el funcionamiento de un motor y se lo tiró al empleado

El joven tuvo que esquivar el elemento para evitar ser golpeado y un segundo empleado que estaba a metros de él fue testigo del hecho. Si bien, afortunadamente, no resultó herido, el objeto pesado provocó destrozos en el local, ya que rompió el vidrio que estaba colocado sobre el mostrador.

“Llamen al dueño”, les dijo antes de descargar su furia. “Yo les estoy pagando por esto”, repitió varias veces a los gritos después de haber arrojado el motor.

Una mujer que estaba en el lugar intentó frenar la agresión cuando notó que el hombre se puso violento, pero fue en vano; no pudo evitarlo. Después de que lo tiró, se alejó hacia la puerta con intención de escapar de la situación.

Los dueños del lugar no saben quién es el cliente que fue a reclamar y difundieron el video con la intención de identificarlo para que se haga responsable de sus actos.

Insólito operativo: policías se disfrazaron de payasos para atrapar al "Gordo Pey", un peligroso narco

Un insólito procedimiento se llevó a cabo en las últimas horas, donde la policía logró detener a Fabián Jesús Bravo, conocido como “Gordo Pey”, señalado como uno de los narcos más buscado. En el particular operativo, dos efectivos usaron una particular vestimenta de payaso.

El procedimiento debió implementar tareas de inteligencia y una estrategia encubierta que permitió ubicarlo tras semanas de seguimiento. En el mismo operativo también fue arrestada su pareja, Joana Giménez, quien estaba prófuga junto a él.

GIF - poli payaso

La captura se produjo en el barrio Martín Fierro, en San Martín, en el norte del conurbano bonaerense. Ambos quedaron a disposición de la Justicia en una causa que investiga homicidio agravado y amenazas con armas de fuego, delitos vinculados a la estructura criminal que lideraba el acusado.

El despliegue estuvo a cargo de la Dirección de Operaciones de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado. La clave fue el trabajo previo de inteligencia y el uso de recursos poco convencionales.