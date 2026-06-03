Video: un alumno atacó a su profesor en el aula y le fracturó la mandíbula

Según se conoció, todo se habría desencadenado en un contexto de desorden y reclamos por un celular.

El episodio ocurrió en el Colegio San José en la localidad de Tandil tras una discusión en el aula por un celular roto.

Otro caso de violencia escolar se dio en las últimas horas, y terminó con un profesor brutalmente agredido por un alumno de una escuela secundaria. El ataque quedó grabado.

El episodio ocurrió en el Colegio San José en la localidad de Tandil tras una discusión en el aula por un celular roto.

Medios locales informaron que un alumno de sexto año agredió brutalmente a su profesor de música. Según se conoció, todo se habría desencadenado en un contexto de desorden y tensión dentro del aula .

La agresión se produjo luego de una discusión que comenzó por un teléfono celular que cayó al piso y resultó dañado durante una actividad grupal, lo que derivó en un fuerte reclamo al docente. La pelea habría escalado y acabado con la agresión al profesor.

De acuerdo a lo confirmado por las autoridades, el docente sufrió una fractura en la mandíbula y permanece internado. Ante esta situación, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) convocó a un paro este miércoles.

La agresión al docente quedó grabada: el video

El docente fue identificado como Gastón Álvarez y la violenta agresión quedó grabado, por lo que el gremio docente realizó un comunicado en el que se solidarizan con Álvarez y reclamaron medidas para garantizar condiciones seguras de trabajo y la convivencia en las escuelas. La movilización fue convocada a las 10 horas con paro distrital.

Un alumno le fracturó la mandíbula a su profesor de música

Por su parte, más de 50 docentes firmaron un petitorio en el que exigen la aplicación efectiva de los protocolos de convivencia y medidas que garanticen la seguridad de toda la comunidad educativa.

Horas más tarde, la institución se pronunció sobre el hecho de violencia en su cuenta de Instagram: "La educación se construye con respeto. Repudiamos el acto de violencia ejercido por un alumno hacia un docente. Gastón estamos con vos. Violencia cero".

Antecedentes de violencia escolar

Un episodio similar tuvo lugar en Andacollo este lunes por la mañana, cuando un alumno de séptimo grado golpeó a un profesor y se debieron suspender las clases en la escuela primaria 28 “Profesor Próspero Alemandri”.

No trascendieron detalles sobre la forma de la agresión: si fue con algún elemento o de puño. El hecho produjo una fuerte reacción entre los padres y sobre todo en el plantel educativo.

Ante la gravedad de lo ocurrido, para el martes se suspendieron las clases en ambos turnos y se realizarán reuniones para abordar la lamentable situación vivida y buscar respuestas entre familia, escuela y comunidad: "La medida tiene como objetivo reunirnos todos los docentes de ambos turnos y dialogar sobre lo sucedido, priorizando el cuidado y la contención de toda nuestra comunidad educativa", señalaron desde la dirección a cargo del docente Pedro Arias.

escuela andacollo

La escuela, que debería ser el lugar más seguro para aprender, se volvió también escenario de miedo, bronca e impotencia. Los chicos traen a las aulas conflictos que viven en sus casas o en la calle. Los docentes, además de enseñar, tienen que apagar incendios emocionales. Y los padres se preguntan hasta dónde llega la responsabilidad de la escuela y dónde empieza la de la familia y el Estado.