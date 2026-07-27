Monotributo julio 2026: hasta cuánto se puede facturar por mes y el día límite para recategorizarse

La ARCA actualizó el Régimen Simplificado, elevando el tope de facturación y también la cuota mensual. Hasta cuándo hay tiempo para recategorizarse .

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) confirmó los nuevos topes del monotributo para el segundo semestre del año. De acuerdo a la legislación vigente, el Régimen Simplificado tiene actualizaciones cada seis meses en base al índice de precios al consumidor ( IPC ) acumulado en ese período, subiendo los límites de facturación y las cuotas mensuales de los contribuyentes adheridos.

Tras el dato de inflación de junio difundido recientemente por el INDEC , se supo que el IPC acumuló una suba de 16,8% en los primeros seis meses de 2026 . Con este ajuste, la categoría más baja , es decir la A, tendrá un nuevo máximo de facturación anual de $12.009.410, mientras que la más alta, la K, pasará a tener un tope anual de $126.610.830.

Cada contribuyente debe calcular su facturación anual para saber en cuál de las categorías inscribirse. Los nuevos topes anuales tras la reciente actualización son los siguientes:

Categoría A: ingresos de hasta $12.009.410 anuales

ingresos de hasta $12.009.410 anuales Categoría B: ingresos de hasta $17.595.182 anuales

ingresos de hasta $17.595.182 anuales Categoría C: ingresos de hasta $24.670.494 anuales

ingresos de hasta $24.670.494 anuales Categoría D: ingresos de hasta $30.628.651 anuales

ingresos de hasta $30.628.651 anuales Categoría E: ingresos de hasta $36.028.231 anuales

ingresos de hasta $36.028.231 anuales Categoría F : ingresos de hasta $45.151.659 anuales

: ingresos de hasta $45.151.659 anuales Categoría G: ingresos de hasta $53.995.798 anuales

ingresos de hasta $53.995.798 anuales Categoría H: ingresos de hasta $81.924.660 anuales

ingresos de hasta $81.924.660 anuales Categoría I: ingresos de hasta $91.699.761 anuales

ingresos de hasta $91.699.761 anuales Categoría J: ingresos de hasta $105.012.519 anuales

ingresos de hasta $105.012.519 anuales Categoría K: ingresos de hasta $126.610.830 anuales

Cada contribuyente debe calcular su facturación anual para saber a qué categoría pertenece.

Esto implica una facturación mensual promedio de:

Categoría A: $1.000.784

$1.000.784 Categoría B: $1.466.265

$1.466.265 Categoría C: $2.055.874

$2.055.874 Categoría D : $2.552.387

: $2.552.387 Categoría E: $3.002.352

$3.002.352 Categoría F: $3.762.638

$3.762.638 Categoría G : $4.499.649

: $4.499.649 Categoría H: $6.827.055

$6.827.055 Categoría I: $7.641.646

$7.641.646 Categoría J: $8.751.043

$8.751.043 Categoría K: $10.550.902

Hasta cuándo hay tiempo para recategorizarse y qué pasa si supero el límite de facturación anual

Los 3,5 millones de contribuyentes adheridos al monotributo deberán revisar si continúan dentro de la misma categoría o si, por los parámetros establecidos, corresponde realizar el trámite de recategorización.

“Si hubo cambios en los ingresos, alquileres, superficie del local o energía consumida, hay que ingresar con clave fiscal para recategorizarse. Si no se hace, se entiende que no hubo cambios y se permanece en la misma categoría”, señala la ARCA.

La recategorización puede hacer de forma online.

El cronograma establece que la recategorización podrá realizarse del 15 de julio al 5 de agosto de 2026, de manera online mediante el servicio "Monotributo" con clave fiscal.

Si no se pasa a una categoría correspondiente a la facturación anual, la ARCA tiene la facultad de hacer una recategorización de oficio o, incluso, excluir al contribuyente del Régimen Simplificado.

Por otro lado, quienes superen el tope de $126.610.830 de facturación anual fijado en la categoría más alta del monotributo, ya no podrán permanecer en el régimen simplificado y deberán pasar al régimen general como Responsables Inscriptos.

Las nuevas cuotas del monotributo con el aumento

La cuota mensual de cada categoría del monotributo está compuesta por tres ítems: impuesto integrado, aporte al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y obra social. Cada componente se calcula según la categoría y el tipo de actividad (servicios o venta de bienes).

El monotributo se actualiza dos veces al año y se utiliza la inflación acumulada en un semestre.

Con el aumento de casi 17%, así queda el valor de la cuota mensual según cada categoría: