Monotributo julio 2026: hasta cuánto se puede facturar por mes y el día límite para recategorizarse
La ARCA actualizó el Régimen Simplificado, elevando el tope de facturación y también la cuota mensual. Hasta cuándo hay tiempo para recategorizarse.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó los nuevos topes del monotributo para el segundo semestre del año. De acuerdo a la legislación vigente, el Régimen Simplificado tiene actualizaciones cada seis meses en base al índice de precios al consumidor (IPC) acumulado en ese período, subiendo los límites de facturación y las cuotas mensuales de los contribuyentes adheridos.
Tras el dato de inflación de junio difundido recientemente por el INDEC, se supo que el IPC acumuló una suba de 16,8% en los primeros seis meses de 2026. Con este ajuste, la categoría más baja, es decir la A, tendrá un nuevo máximo de facturación anual de $12.009.410, mientras que la más alta, la K, pasará a tener un tope anual de $126.610.830.
Cuál es el nuevo tope de facturación anual y mensual de cada categoría del monotributo
Cada contribuyente debe calcular su facturación anual para saber en cuál de las categorías inscribirse. Los nuevos topes anuales tras la reciente actualización son los siguientes:
- Categoría A: ingresos de hasta $12.009.410 anuales
- Categoría B: ingresos de hasta $17.595.182 anuales
- Categoría C: ingresos de hasta $24.670.494 anuales
- Categoría D: ingresos de hasta $30.628.651 anuales
- Categoría E: ingresos de hasta $36.028.231 anuales
- Categoría F: ingresos de hasta $45.151.659 anuales
- Categoría G: ingresos de hasta $53.995.798 anuales
- Categoría H: ingresos de hasta $81.924.660 anuales
- Categoría I: ingresos de hasta $91.699.761 anuales
- Categoría J: ingresos de hasta $105.012.519 anuales
- Categoría K: ingresos de hasta $126.610.830 anuales
Esto implica una facturación mensual promedio de:
- Categoría A: $1.000.784
- Categoría B: $1.466.265
- Categoría C: $2.055.874
- Categoría D: $2.552.387
- Categoría E: $3.002.352
- Categoría F: $3.762.638
- Categoría G: $4.499.649
- Categoría H: $6.827.055
- Categoría I: $7.641.646
- Categoría J: $8.751.043
- Categoría K: $10.550.902
Hasta cuándo hay tiempo para recategorizarse y qué pasa si supero el límite de facturación anual
Los 3,5 millones de contribuyentes adheridos al monotributo deberán revisar si continúan dentro de la misma categoría o si, por los parámetros establecidos, corresponde realizar el trámite de recategorización.
“Si hubo cambios en los ingresos, alquileres, superficie del local o energía consumida, hay que ingresar con clave fiscal para recategorizarse. Si no se hace, se entiende que no hubo cambios y se permanece en la misma categoría”, señala la ARCA.
El cronograma establece que la recategorización podrá realizarse del 15 de julio al 5 de agosto de 2026, de manera online mediante el servicio "Monotributo" con clave fiscal.
Si no se pasa a una categoría correspondiente a la facturación anual, la ARCA tiene la facultad de hacer una recategorización de oficio o, incluso, excluir al contribuyente del Régimen Simplificado.
Por otro lado, quienes superen el tope de $126.610.830 de facturación anual fijado en la categoría más alta del monotributo, ya no podrán permanecer en el régimen simplificado y deberán pasar al régimen general como Responsables Inscriptos.
Las nuevas cuotas del monotributo con el aumento
La cuota mensual de cada categoría del monotributo está compuesta por tres ítems: impuesto integrado, aporte al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y obra social. Cada componente se calcula según la categoría y el tipo de actividad (servicios o venta de bienes).
Con el aumento de casi 17%, así queda el valor de la cuota mensual según cada categoría:
- Categoría A: $49.527,18 (tanto para servicios como para venta de bienes)
- Categoría B: $56.379 (tanto para servicios como para venta de bienes)
- Categoría C: $66.020 para prestación de servicios y $64.539 para venta de bienes
- Categoría D: $84.614 para prestación de servicios y $82.564 para venta de bienes
- Categoría E: $119.811 para prestación de servicios y $108.267 para venta de bienes
- Categoría F: $150.784 para prestación de servicios y $129.930 para venta de bienes
- Categoría G: $230.612 para prestación de servicios y $158.815 para venta de bienes
- Categoría H: $522.706 para prestación de servicios y $317.895 para venta de bienes
- Categoría I: $963.747 para prestación de servicios y $474.994 para venta de bienes
- Categoría J: $1.167.299 para prestación de servicios y $580.793 para venta de bienes
- Categoría K: $1.614.446,02 para prestación de servicios y $702.103 para venta de bienes
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