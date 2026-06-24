ARCA advirtió sobre una nueva estafa vinculada a encomiendas: cómo funciona la maniobra

El objetivo es convencer a las víctimas de realizar pagos y entregar información personal sensible.

ARCA advirtió que los correos que solicitan pagos por supuestas encomiendas retenidas son falsos.

Una nueva modalidad de phishing preocupa a los contribuyentes argentinos. Se trata de correos electrónicos que simulan haber sido enviados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ).

La maniobra salió nuevamente a la luz después de que una usuaria denunciara públicamente haber recibido uno de estos mensajes. La respuesta del organismo fue inmediata: se trata de una comunicación falsa y no debe responderse bajo ninguna circunstancia.

Desde ARCA recordaron que las notificaciones oficiales nunca solicitan pagos ni documentación personal por correo electrónico y remarcaron que todas las comunicaciones formales se realizan a través del Domicilio Fiscal Electrónico .

El objetivo es convencer a las víctimas de realizar pagos y entregar información personal sensible, incluyendo imágenes de su documento de identidad.

Cómo funciona la estafa que utiliza el nombre de ARCA

El engaño comienza con un correo que reproduce elementos visuales asociados al organismo estatal. Los mensajes suelen incluir logotipos, colores institucionales, firmas electrónicas y datos de contacto diseñados para generar confianza.

A simple vista, el contenido puede parecer auténtico, especialmente para quienes no están familiarizados con los mecanismos oficiales de comunicación.

En el texto, los estafadores informan que existe una supuesta encomienda internacional retenida vinculada al DNI del destinatario. Para liberarla, exigen el pago de una suma de dinero en concepto de aranceles aduaneros y otros cargos administrativos.

En algunos casos, incluso detallan conceptos específicos para reforzar la apariencia de legitimidad.

La estrategia apunta a generar preocupación y urgencia. Los correos suelen establecer plazos breves para regularizar la situación y advierten sobre posibles consecuencias si el usuario no actúa rápidamente.

Ese mecanismo busca impedir que la víctima se tome tiempo para verificar la autenticidad del mensaje.

La solicitud del DNI, la parte más peligrosa de la maniobra

Además del pedido de dinero, los correos fraudulentos incluyen una segunda etapa considerada todavía más riesgosa. Los delincuentes solicitan que el destinatario responda adjuntando una fotografía o captura del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Incluso indican cómo debe enviarse la imagen y aclaran qué sectores del documento deben permanecer visibles. Ese requerimiento constituye una de las señales más claras de que se trata de una estafa.

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La combinación entre el pago exigido y la entrega de documentación personal permite a los delincuentes obtener recursos económicos y recopilar información que luego puede ser utilizada para cometer otros fraudes.

Con una imagen del DNI, los ciberdelincuentes pueden intentar realizar maniobras de suplantación de identidad, apertura de cuentas, solicitudes de servicios o distintas operaciones fraudulentas.

Por ese motivo, especialistas en seguridad informática recomiendan desconfiar inmediatamente de cualquier correo que solicite este tipo de documentación por fuera de los canales oficiales.

Qué recomienda ARCA para evitar caer en la estafa

Frente a la circulación de estos mensajes, ARCA reiteró una serie de recomendaciones para proteger a los contribuyentes:

Verificar cuidadosamente el remitente del correo electrónico. Muchas veces, las direcciones utilizadas por los estafadores no pertenecen a dominios oficiales del Estado y presentan pequeñas variaciones que pueden pasar desapercibidas.

No se debe responder el mensaje, realizar pagos, descargar archivos adjuntos ni ingresar a enlaces incluidos en el correo. Toda comunicación oficial relacionada con trámites, intimaciones o notificaciones se encuentra disponible en el Domicilio Fiscal Electrónico, el canal formal utilizado por la agencia para interactuar con los contribuyentes.

ARCA ex afip

En este contexto, ARCA habilitó una vía específica para denunciar este tipo de maniobras. Los usuarios que reciban correos sospechosos pueden reenviarlos a la casilla [email protected], donde serán analizados por las áreas técnicas correspondientes.

La agencia insiste en una regla básica: cualquier mensaje que solicite dinero, datos personales o imágenes del DNI mediante correo electrónico debe ser considerado sospechoso.