La medida que implementó ARCA en los recibos de sueldo de las empleadas domésticas

La medida modifica el sistema vigente del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

ARCA busca formalizar y digitalizar el registro de pagos de las empleadas domésticas.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) oficializó este jueves una modificación relevante en el régimen de trabajo en casas particulares, y que tendrá impacto en los recibos de sueldo.

La medida fue confirmada mediante la Resolución General 5850/2026, publicada en el Boletín Oficial , que modifica el sistema vigente del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares y adapta el esquema laboral a las disposiciones incorporadas por la Ley de Modernización Laboral 27.802 .

Es así que a partir de mayo de 2026 , los empleadores deberán emitir de manera obligatoria recibo de sueldo electrónicos para empleadas domésticas.

El objetivo de la nueva resolución es formalizar y digitalizar el registro de pagos, simplificar trámites administrativos y mejorar el control sobre los aportes y contribuciones mediante el uso de la plataforma web del organismo.

Cómo se genera el recibo de sueldo electrónico para empleadas domésticas

El recibo de sueldo deberá confeccionarse exclusivamente a través del "Registro Especial del Personal de Casas Particulares", disponible en el sitio oficial de ARCA mediante ingreso con Clave Fiscal.

De ese modo, los empleadores deberán cargar los datos de la relación laboral, el período liquidado, la remuneración y los conceptos correspondientes antes de generar el comprobante digital.

arca ARCA habilitó certificados de trabajo digitales.

Uno de los principales cambios introducidos es que la validación de identidad realizada mediante Clave Fiscal reemplazará la firma manuscrita del empleador.

De esta manera, el recibo electrónico tendrá plena validez legal sin necesidad de rubricación física. Además, el sistema permitirá a los trabajadores acceder online a sus recibos de sueldo, constancias de aportes y detalles de pagos registrados.

Por su parte, en la disposición también se aclara qué ocurrirá en los casos en que el salario sea abonado en efectivo. En esas situaciones, o cuando el trabajador lo solicite, el empleador deberá imprimir el recibo electrónico por duplicado: una copia será entregada al trabajador y la otra quedará en poder del empleador firmada como constancia de pago.

Otro aspecto relevante es que ARCA dejó establecido que formularios tradicionales como el F.102/RT, el F.575/RT y el F.1350 ya no serán considerados comprobantes válidos de pago por sí solos. La intención del organismo es unificar toda la documentación laboral y previsional dentro del sistema digital oficial.

Por último, la medida entrará en vigencia inmediatamente luego de su publicación y comenzará a aplicarse para los salarios correspondientes al período devengado mayo de 2026.

¿Qué cambia con la nueva resolución?

Hasta ahora, los empleadores de personal doméstico podían pagar mediante distintos medios y confeccionar recibos manuales o con formularios en papel.

Con la RG 5850/2026:

El recibo de sueldo será obligatoriamente electrónico , emitido a través del "Registro Especial del Personal de Casas Particulares" (creado por RG 3.491).

, emitido a través del "Registro Especial del Personal de Casas Particulares" (creado por RG 3.491). Quedan sin efecto como comprobantes de pago los volantes 102/RT, F. 575/RT y F. 1350 completados por los empleadores.

como comprobantes de pago los volantes completados por los empleadores. El acceso y la validación con Clave Fiscal reemplaza a la firma del empleador en el recibo.

reemplaza a la firma del empleador en el recibo. Los trabajadores podrán acceder a sus recibos y constancias de aportes online.

Asimismo, la norma establece que para deducir los gastos en el Impuesto a las Ganancias, el empleador debe contar obligatoriamente con el recibo electrónico de sueldo generado por el sistema.

Programa Registradas. Empleadas domésticas.jpg

¿Cómo se emite el nuevo recibo electrónico?

Para el empleador

Ingresar al sitio web de ARCA con Clave Fiscal habilitada (nivel de seguridad 2 o superior).

Acceder al servicio "Registro Especial del Personal de Casas Particulares".

Seleccionar la ficha del trabajador y la opción "Generar recibo de sueldo".

Completar: período a liquidar, modalidad, remuneración y demás conceptos.

Confirmar con el botón "Generar recibo sueldo".

La validación de identidad con Clave Fiscal reemplaza a la firma del empleador en el documento electrónico.

¿Y si el pago es en efectivo?

Si la contraprestación se abona en efectivo, o si el trabajador lo solicita, el recibo electrónico deberá imprimirse por duplicado:

Original para el trabajador.

Duplicado que debe ser firmado por el trabajador como constancia de pago, y conservado por el empleador.

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¿Qué puede ver el trabajador?

Los empleados de casas particulares podrán acceder (también con Clave Fiscal) a:

Constancia de pago de aportes y contribuciones (opción "Ver Aportes" → "Constancia de pago").

Recibo de sueldo electrónico emitido por su empleador (opción "Detalle del Trabajo" → "Recibos de Sueldo").

Además, mediante el sistema "Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos", podrán:

Consultar pagos de aportes, intereses y saldos.

Calcular intereses adeudados.

Imprimir volantes de pago (F. 102, F. 1350, F. 575) solo para cancelación de intereses (ya no como recibos de sueldo).

Vigencia

La resolución entra en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial (publicada el 21/5/2026 → vigencia 22/5/2026) y será de aplicación para el período devengado mayo de 2026.

Esto significa que el sueldo de mayo 2026 (que se paga en junio) ya debe contar con recibo electrónico.

Por su parte, los volantes de pago F. 102/RT, F. 575/RT y F. 1350 (los que se completaban manualmente) no serán considerados comprobantes de pago válidos a partir de la vigencia. El único comprobante aceptado será el recibo electrónico generado por el sistema de ARCA.