Las empresas podrán dar certificados de trabajo digitales por la desvinculación de un empleado

Se trata de una documentación que certifica la relación laboral de un trabajador al momento de tramitar su jubilación. Cómo es el nuevo trámite.

Una resolución de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) conocida este lunes a través del Boletín Oficial permite a las empresas entregar certificados de trabajo digitales a los empleados cuando se produce una desvinculación.

La medida fue calificada como positiva por contadores y asesores tributarios. "Cuando termina una relación laboral, el empleador tiene la obligación de entregar al trabajador el certificado de trabajo previsto en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.", comentó el CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez.

El profesional explicó que "en la práctica, ese trámite generó históricamente demoras y, en muchos casos, multas por incumplimiento" "La Resolución General 5848/2026 de ARCA, publicada en el Boletín Oficial el 18 de mayo de 2026, da un paso hacia la modernización de ese procedimiento", señaló Domínguez.

La norma reglamenta las modificaciones que la Ley de Modernización Laboral N° 27.802 introdujo al artículo 80 de la LCT e instrumenta la emisión del certificado en formato digital, con la misma validez legal que el papel.

certificado

Dos formatos, una sola obligación

A partir de la RG 5848/2026, el empleador puede cumplir con la obligación de entrega del certificado de trabajo de dos maneras:

Formato digital: el empleador genera el certificado a través del sistema "Simplificación Registral" de ARCA, accediendo con Clave Fiscal nivel 2 o superior. No requiere firma digital ya que la identidad del empleador queda validada por el propio ingreso al sistema. Una vez emitido, el trabajador puede acceder al documento directamente desde el servicio "Trabajo en Blanco" del sitio web de ARCA.

el empleador genera el certificado a través del sistema de ARCA, accediendo con Clave Fiscal nivel 2 o superior. No requiere firma digital ya que la identidad del empleador queda validada por el propio ingreso al sistema. Una vez emitido, el trabajador puede acceder al documento directamente desde el servicio "Trabajo en Blanco" del sitio web de ARCA. Formato físico: el certificado se genera por el mismo sistema, se imprime por duplicado y debe llevar las firmas del empleador —o su apoderado— y del trabajador. El original es para el trabajador; el duplicado queda en poder del empleador.

En ambos casos, el formulario utilizado es el F. 984 "Certificado de Trabajo Artículo 80 - LCT".

Qué información contiene el certificado

El sistema toma los datos directamente de las bases de ARCA:

altas, bajas y modificaciones de las relaciones laborales registradas.

liquidaciones de sueldos informadas.

declaraciones juradas de aportes y contribuciones a la seguridad social.

Para períodos anteriores a julio de 1994, el certificado digital deberá complementarse con una constancia confeccionada por el empleador en base a sus propios registros contables.

Una advertencia práctica

La digitalización del proceso es una mejora concreta, pero su eficacia depende de que el empleador haya declarado correctamente la información en ARCA. Si las liquidaciones de sueldos o las declaraciones juradas presentan errores u omisiones, el certificado digital reflejará esos mismos problemas.

ARCA ex afip

En esos casos, el trabajador tiene a disposición el "Buzón de Observaciones" dentro del servicio "Trabajo en Blanco" para consignar irregularidades, pero la corrección de la información depende de que el empleador regularice su situación registral.

Un cambio en la dirección correcta

La entrega del certificado de trabajo digitalizado reduce gestiones administrativas, acorta tiempos y elimina una fuente de conflictos al momento de la desvinculación. poder acceder al documento desde cualquier dispositivo sin depender de que el empleador lo entregue físicamente. Para el empleador, implica un procedimiento más simple y con trazabilidad.

En un mercado laboral que todavía cuenta con altos niveles de informalidad, modernizar los instrumentos de registro y certificación es una condición necesaria —aunque no suficiente— para mejorar la transparencia de las relaciones de trabajo.