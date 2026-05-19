Actualizar el DNI con el formato nuevo: cuánto cuesta y quiénes deben renovarlo en 2026

Recientemente, el Gobierno Nacional autorizó las subas en los montos para gestionar el DNI . Así quedaron los nuevos precios desde 2026.

El último 2 de marzo de 2026, a través del Boletín Oficial, se conocieron los alcances de la Resolución 19/2026, por intermedio de la cual el Gobierno Nacional autorizó las subas en los montos para gestionar el DNI . ¿Cuánto cuesta hacer el documento nuevo? ¿Y renovarlo? Así quedaron los nuevos precios .

En los considerando de la medida que afectó los precios de los nuevos DNI , el Gobierno argumentó que a los fines de sostener la eficiente prestación de todos los servicios brindados por la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas, correspondía actualizar las tasas a percibir por dichos servicios.

El Gobierno Nacional autorizó las subas en los montos para gestionar el DNI.

Este es el costo del DNI con formato nuevo en 2026

El Gobierno Nacional informó el nuevo cuadro tarifario para tramitar el DNI:

Nacidos en el territorio nacional de 0 a 18 años de edad (Art. 13 Decreto N° 415/2006): sin cargo.

Por identificación tardía e inscripción tardía: sin cargo.

Carta de Ciudadanía: $10.000.

Opción de Nacionalidad: $10.000.

Actualización de 5/8 años: $10.000.

Actualización de 14 años: $10.000.

Ejemplar nuevo (actualizaciones posteriores/ rectificación de datos/ cambio de domicilio/ canje de LE o LC por DNI/ otros ejemplares de DNI/ adopción): $10.000.

En todos estos casos, la entrega del DNI será en el domicilio del solicitante en un plazo de hasta 25 días hábiles.

DNI exprés: $26.000. Con entrega en domicilio dentro de las 96 horas hábiles posteriores al trámite.

DNI 24 hs: $41.000. Se retira en oficina de origen en 24 horas hábiles.

DNI al instante: $57.000. Se entrega en el acto -entre 2 a 6 horas hábiles- sólo en oficinas habilitadas a tal fin.

DNI extranjeros.

Primera identificación: $20.000.

Actualización de 5/8 años: $20.000.

Actualización de 14 años: $20.000.

Ejemplar nuevo (actualizaciones posteriores/ rectificación de datos/ cambio de domicilio/ cambio de categoría/ prórroga/ otros ejemplares de DNI): $20.000.

Además de los incrementos en los DNI, también se actualizaron los valores de los pasaportes

Desde el 6 de marzo de 2026, y al igual que ocurre con los distintos costos para gestionar el DNI, también sufrió un incremento el costo del pasaporte argentino, cuyo valor es de 100 mil pesos, según lo dispuso la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (Renaper).

A través de la Disposición 106/2026, publicada en el Boletín Oficial, se fijó el incremento del precio del pasaporte argentino, cuyo valor anterior estaba establecido en 70 mil pesos.

Pasaporte nuevo modificaciones También sufrió un incremento el costo del pasaporte argentino, cuyo valor es de 100 mil pesos.

Según la resolución mencionada más arriba, el pasaporte exprés -que posibilita a las personas recibir su documentación dentro de un plazo de 96 horas hábiles posteriores a la gestión- también aumentó de 150 a 200 mil pesos, lo que representó una suba del 33%.

Asimismo, la modalidad de resolución inmediata para la gestión del pasaporte habilita la entrega del documento dentro de las 6 horas desde una vez iniciado el trámite. Esta opción se encuentra disponible únicamente en las oficinas habilitadas para tal fin. El precio de este servicio pasó de $250.000 a $330.000. El aumento en este segmento rondó el 32% respecto al valor previo y encareció la gestión en $80.000.