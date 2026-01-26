Renunció el titular del RENAPER y se suma a la salida de otros tres funcionarios

Fue confirmada por el Gobierno y se oficializaron otras renuncias en el Gabinete de Javier Milei.

Este lunes por la mañana, el Gobierno Nacional confirmó la renuncia del titular del RENAPER y oficializó además las salidas de otros tres funcionarios.

Pablo Luis Santos dejará su cargo como Director Nacional de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), a partir del 1° de febrero. El Ejecutivo designó a Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux en su reemplazo.

El cambio fue confirmado a través del Decreto 33/2026 , firmado tanto por el presidente Javier Milei como por el ministro Diego Santilli.

Además se oficializaron las salidas del jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, y de otros dos funcionarios, con cambios en la Secretaría de Transporte y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS).

La semana pasada, el Ministerio de Justicia anunció la renuncia de Starc por razones personales, y confirmó que lo reemplazaría Ernesto Gaspari. En Nación afirman que Gaspari es cercano al secretario de Inteligencia del Estado (SIDE), Cristian Auguadra.

La reestructuración del organigrama alcanzó a otras dos carteras:

Secretaría de Transporte: Se aceptó la renuncia de Luis Pierrini y se designó en su lugar a Fernando Herrmann.

ENARGAS: El Ejecutivo oficializó la salida del interventor Carlos Alberto María Casares, nombrando como su reemplazo a Marcelo Alejandro Nachón, quien según el decreto "reúne los antecedentes que justifican su postulación".

Cuatro funcionarios renunciaron en menos de 24 horas

La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía atraviesa una profunda reestructuración en la conducción de las empresas ferroviarias del Estado. Las modificaciones se suman a otros movimientos en el interior del gobierno de Javier Milei. Si bien los cambios se conocieron oficialmente el lunes por la tarde, las renuncias se habían concretado el día anterior.

En este marco, presentaron su dimisión los presidentes de Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) y Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF), Gerardo Boschín y Leonardo Compelatore, respectivamente. Las salidas se produjeron pocas horas después de la renuncia de Luis Pierrini, quien hasta entonces se desempeñaba como secretario de Transporte.

Desde Casa Rosada señalaron que se trata de un “cambio total en la gestión”. Si bien oficialmente Pierrini dejó su cargo por “motivos personales”, otras versiones apuntan a un malestar interno por el manejo y la distribución de los subsidios al transporte automotor.

Según fuentes oficiales, la reorganización de la cartera fue impulsada por el nuevo secretario Coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni, exdirector ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Frugoni concentra ahora bajo su órbita distintas carteras, organismos y empresas públicas. “Todas las salidas de jefes y equipos las propuso él como inicio de su gestión y se le aceptaron”, indicaron fuentes oficiales.

¿Quiénes son las nuevas autoridades?

Los ahora expresidentes, Gerardo Boschín y Leonardo Compelatore, habían asumido en mayo del año 2025, pocos días después de la llegada de Pierrini. Sus reemplazos se interpretan como parte de una renovación integral de las empresas ferroviarias, en un contexto clave para el Gobierno: SOFSA es una de las ocho compañías incluidas en la Ley Bases para su eventual privatización o concesión.

sebastian giorgetti Sebastián Giorgetti (derecha), nuevo presidente de una de las empresas de Trenes Argentinos.

En ese esquema, Sebastián Giorgetti fue designado como nuevo presidente de Trenes Argentinos Operaciones. Con más de 30 años de trayectoria en el sistema ferroviario, inició su carrera como boletero en la Línea Sarmiento y ocupó distintos cargos de coordinación, administración y dirección. En los últimos años se desempeñó como gerente general operativo y administrativo.

Por su parte, Fabián González asumió la presidencia de Trenes Argentinos Infraestructura. Abogado, con experiencia judicial como conjuez de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, integraba el directorio de la empresa desde abril de 2025 y venía cumpliendo funciones como secretario general de SOFSA.

Hasta el momento, no se anunciaron cambios en Ferrocarriles Argentinos (FA), que continúa bajo la conducción de Luis Federico Canedi, aunque no se descartan modificaciones a futuro. En tanto, se considera poco probable una salida en Belgrano Cargas y Logística, presidida por Alejandro Núñez, debido a que la empresa se encuentra en la etapa final previa a la publicación del pliego para la licitación nacional e internacional de sus servicios.