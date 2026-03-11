Tiroteo en una pool party: así operaba la banda criminal de Lomas de Zamora

El operativo terminó con un sospechoso fallecido y una decena y media de personas bajo arresto. Qué se descubrió de la organización delictiva.

La Policía y la banda de la pool party se enfrentaron en un tiroteo.

Un operativo de allanamiento derivó en un impactante tiroteo entre la Policía de Lomas de Zamora y una banda de delincuentes . El operativo terminó con un sospechoso muerto, un herido y más de 10 detenidos .

La investigación policial inició por el robo violento de un automóvil. Esto permitió desarticular la organización delictiva que operaba en el sur del conurbano bonaerense y se encontraba en una pool party en el partido de Esteban Echeverría en el momento del allanamiento.

Según la información publicada por Infobae, la banda recibía órdenes desde una unidad penitenciaria . El caso derivó en un operativo con 33 allanamientos, varios detenidos y un sospechoso muerto tras un tiroteo con la policía.

De acuerdo con fuentes policiales a las que accedió cierto medio, la organización está vinculada a al menos 15 hechos de robo de vehículos y robos en viviendas, siempre cometidos con violencia y armas de fuego.

Quién era el sospechoso que murió en un tiroteo con la Policía durante una pool party en Esteban Echeverría

La investigación comenzó con un celular

El expediente se inició en mayo de 2025 tras el robo de un Toyota Yaris. Durante las primeras actuaciones, la Policía secuestró un teléfono celular que luego fue sometido a peritajes.

En ese dispositivo se encontraron chats, fotos y videos que permitieron reconstruir la estructura interna de la banda y sus modos de operación.

Los investigadores identificaron roles específicos dentro del grupo: ladrones encargados de los golpes, proveedores de armas, falsificadores de documentación, personas dedicadas a adulterar vehículos y otros responsables de manejar el dinero.

Según la pesquisa, el jefe de la organización se encontraba detenido en una cárcel, desde donde coordinaba las acciones y daba instrucciones a los integrantes que estaban en libertad.

Allanamiento pool party (1)

La foto que permitió ubicarlos

El lunes, los investigadores detectaron que dos sospechosos buscados por robo de autos participaban de una fiesta en una quinta de la localidad de 9 de Abril.

Uno de ellos, Nicolás Eduardo Lanelli (22), publicó en Instagram una imagen en la pileta acompañada del mensaje: “Está la ubi, dale, quién viene”. Otro integrante del grupo, Jonathan Alejandro Rodríguez (21), alias “Picu”, también subió fotografías del lugar.

Con esa información, la Justicia autorizó un operativo del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), que irrumpió en la propiedad como parte de una investigación integral por asociación ilícita, robo agravado con armas de fuego y encubrimiento.

Durante el procedimiento se produjo un intercambio de disparos. Desde una habitación del primer piso, Diego Ezequiel López (23) abrió fuego contra los efectivos con una pistola robada.

El sospechoso intentó escapar saltando por una ventana, pero murió tras recibir disparos en la cabeza y el tórax, mientras que otro cómplice fue detenido en el lugar.

Allanamientos y detenciones

Tras el enfrentamiento, entre la madrugada y la mañana siguiente se realizaron 33 allanamientos en domicilios y unidades penitenciarias, en un operativo conjunto de la Policía Bonaerense y la DDI de Lomas de Zamora.

Allanamiento pool party (2)

Durante los procedimientos fueron detenidos o notificados Brian Uriel Torres (20), Tamara Micaela Montenegro (20), Darío Ezequiel Crivelli (46), Gonzalo Uriel Alderete (23), Andrés Yamil Cisterna (19), Ismael Esteban Díaz (24), José Luis Torres Loto (34) y Fernando Fabián Tripichio, entre otros implicados.

nfobae confirma que Crivelli es señalado como uno de los líderes de la organización y había sido condenado por el asesinato de un policía en 2007. En 2016 se fugó de prisión y fue recapturado tres años después en Monte Grande.

Armas, droga y vehículos robados

En los allanamientos, la policía secuestró seis armas de fuego, entre ellas una pistola Glock 17 sin numeración y una Bersa calibre 9 milímetros robada, además de 111 municiones.

También se incautaron 67 envoltorios con cocaína, 11 teléfonos celulares, una moto Honda Wave robada, una camioneta Ford F-100 y otra motocicleta con numeración adulterada.

Los investigadores hallaron además chapas patente, documentación automotor falsa, una máquina para contar billetes, guantes y precintos, elementos que formaban parte de la logística para cometer los robos.