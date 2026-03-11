"Ta la ubii": el insólito error en Instagram por el que cayó una banda delictiva que festejaba en una pool party

El operativo fue contra un grupo que robaba autos y cometía entraderas. Parte de la organización operaba desde un penal.

Un allanamiento en plena pool party terminó con tiros y un muerto.

La invitación a una fiesta en una casa quinta con pileta, en el partido bonaerense de Esteban Echeverría, fue el anzuelo que sin querer usaron dos ladrones con pedidos de captura para que la Policía descubriera dónde estaban. Así fue que hicieron un allanamiento que terminó con un tiroteo y un ladrón muerto, había intentado fugarse tras saltar desde un primer piso.

“Ta la ubii”, decía la historia de Instagram de uno de los dos acusados que eran buscados por la DDI de Lomas de Zamora en una causa donde otra vez, como la Banda del Millón , una banda era manejada desde adentro de una cárcel bonaerense.

Esa publicación, donde se veía desde un primer piso el parque de una casa con pileta, un portón negro, un quincho y un galpón al lado, fue clave para los investigadores en la causa que tramita en la Fiscalía N° 3 de Lomas de Zamora, según publicó Clarín.

Tenían el dato que se iba a realizar un after (una fiesta post boliche) donde iban a asistir varios jóvenes, entre ellos dos de los que tenían pedido de captura por varios robos agravados.

Sabían la calle y el día donde sería la reunión, pero les faltaba la dirección exacta. Esa precisión se las dio la foto, al notar qué tipo de construcción era la quinta donde iba a celebrarse y las casas vecinas. Era en una casa con pileta en la localidad de 9 de Abril, partido de Esteban Echeverría, en el sur del Conurbano.

Allanamiento: Cayó una banda dirigida desde la cárcel

Allanamientos, tiros y muerte

Con el objetivo ya listo, se libró una orden de allanamiento en urgencia de la que participaron la DDI de Lomas de Zamora y una brigada del Grupo de Apoyo Departamental (GAD).

Pasadas las 18 unos 20 agentes ingresaron al grito de “¡Policía!”. Más de 20 jóvenes, entre chicos y chicas, fueron sorprendidos en plena fiesta.

historia allanamiento

Varios quedaron tirados boca abajo junto a las motos que estaban estacionadas en la entrada. En cuestión de segundos todo se transformó en gritos y en el pedido de que nadie se moviera y que pusieran las manos en la cabeza.

Fue entonces que comenzaron los disparos desde dentro de la casa hacia los policías. Mientras, uno de los sospechosos saltó desde una ventana a un terreno lindero para intentar escapar. Todo quedó registrado en una cámara que llevaba colocada un policía en su pecho.

“Fueron más de 20 disparos”, precisó a Clarín una fuente de la investigación.

Un joven falleció tras un tiroteo

Producto del enfrentamiento murió un joven identificado como Diego Ezequiel López, de 23 años, quien recibió un disparo en la cabeza, uno en el pecho y un tercero en la zona de la ingle que impactó en su celular. Herido, el joven también saltó por la ventana hacia el terreno lindero. Fue trasladado al hospital de la zona donde finalmente falleció.

Si bien no era uno de los buscados en la causa por la que se realizó el procedimiento, se lo identificó y se determinó que había estado preso hasta agosto del año pasado por una causa por la tenencia y venta de drogas.

La Policía buscaba a Nicolás Eduardo Llanelli (23) y a Jonathan Alejandro Rodríguez (22), dos integrantes de una organización que cometió al menos 15 hechos violentos, entre robos de autos y entraderas en zona sur.

allanamiento

"Eran muy escurridizos", describieron los investigadores a los dos jóvenes que seguían prófugos.

Según la investigación, desde los penales de Magdalena y Olmos se encargaban de proveerlos de armas, documentación de vehículos, adulterar chapas patentes y de administrar el dinero que era robado a las víctimas.

Cómo comenzó la investigación

El 8 de mayo del año pasado agentes del Comando de Patrullas se tirotearon con ladrones que habían robado un Toyota Yaris cero kilómetro. Allí fue detenido uno de los ladrones.

Gracias al secuestro de su celular, los investigadores tomaron conocimiento de una organización que operaba desde la cárcel.

En el marco de esa causa, se hicieron más de 30 allanamientos entre este domingo y lunes en Monte Grande, Lomas de Zamora, Quilmes, Lanús y Esteban Echeverría, entre otras localidades del sur del conurbano.

Hasta el momento hay 10 detenidos y dos aprehendidos, según informaron fuentes policiales a Clarín. De los procedimientos se secuestraron armas, vehículos y drogas, añadieron.